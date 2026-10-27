Rząd Japonii zatwierdził rozporządzenie określające wymogi dotyczące przyznawania prefekturom statusu drugiej stolicy na wypadek katastrofy naturalnej na dużą skalę w regionie Kanto. Inicjatywa ma także ograniczyć nadmierną koncentrację ludności i zasobów w Tokio, podaje The Japan Times.

Spośród 47 japońskich prefektur ustalone kryteria spełniają obecnie tylko Hokkaido, Aichi, Osaka i Fukuoka. Wszystkie cztery przygotowują się do przedstawienia swoich propozycji rządowi centralnemu.

Wymogi dla kandydatów

Prefektura kandydująca musi spełniać kilka warunków. W szczególności musi znajdować się w niej miasto, w którym działa co najmniej 14 regionalnych przedstawicielstw ministerstw centralnych i agencji rządowych. Ludność takiego miasta musi stanowić co najmniej 1,2% populacji Japonii, a gospodarka prefektury musi zapewniać nie mniej niż 2,1% krajowego produktu krajowego brutto.

Kandydatka musi również mieć miasto z systemem dzielnic podobnym do tokijskiego albo porozumienie między władzami prefektury i samorządu miejskiego o współpracy w sprawie koncepcji drugiej stolicy. Musi także znajdować się poza obszarem, który może zostać oficjalnie wyznaczony do reagowania kryzysowego na silne trzęsienie ziemi pod stolicą, oraz poza strefą ostrzegania przed zagrożeniem wulkanicznym związanym z górą Fudżi.

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Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara oświadczył, że wymogi te opierają się na dostępnych statystykach, wskaźnikach liczbowych i debatach parlamentarnych. Jak zaznaczył, nie zostały one opracowane dla konkretnej prefektury.

Plany rządu

Przepisy związane z projektem mają wejść w życie pod koniec tygodnia. Zostanie utworzony sztab promujący projekt drugiej stolicy, na którego czele stanie premier Sanae Takaichi. W ciągu roku rząd planuje przygotować podstawową politykę określającą funkcje takich ośrodków.

Minister spraw wewnętrznych Hisayuki Fujii oświadczył, że celem projektu jest stworzenie systemu rezerwowego dla centralnych funkcji stolicy podczas wielkich katastrof, osłabienie koncentracji ludzi i zasobów w Tokio oraz utworzenie wielobiegunowej zdecentralizowanej strefy gospodarczej.

Jednocześnie rząd nie określił jeszcze, które organy centralne mogą zostać przeniesione do wybranych prefektur, jak koszty zostaną podzielone między władze centralne i lokalne ani kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji drugiej stolicy.

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