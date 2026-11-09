Rząd Włoch w poniedziałek zatwierdził dekret, który ma obniżyć Włochom rachunki za energię elektryczną i gaz. Decyzję podjęto w związku ze wzrostem cen energii, informuje ANSA English.

Średnie obniżenie kosztów

Włoski minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin oświadczył, że od stycznia środki przewidziane w dekrecie zapewnią średnie obniżenie kosztów o około 15 euro za megawatogodzinę.

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Wyjaśnił, że chodzi o średni wskaźnik obniżenia kosztów, który ma być rezultatem środków zawartych w dekrecie dotyczącym rachunków za energię.

Wsparcie dla konsumentów i biznesu

W komunikacie prasowym Pichetto Fratin nazwał dekret pierwszym konkretnym krokiem na rzecz wsparcia kraju, jego konsumentów i sektora produkcyjnego. Według niego decyzja ma pomóc ludności i przedsiębiorstwom w okresie wysokich cen energii.

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