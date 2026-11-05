Rada Ministrów Włoch zdecydowała w czwartek o zaskarżeniu przyjętej w Wenecji Euganejskiej ustawy, która określa procedury i terminy udzielania regionalnej pomocy medycznej w przypadkach samobójstwa wspomaganego medycznie, informuje ANSA.

Ustawa Wenecji Euganejskiej

Według agencji Wenecja Euganejska stała się pierwszym regionem rządzonym przez centroprawicę, który zatwierdził ustawę dotyczącą samobójstwa wspomaganego medycznie. Regionem kieruje gubernator z partii Liga Alberto Stefani.

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Stanowisko przedstawicieli Ligi

Wicepremier Włoch i lider Ligi Matteo Salvini, według agencji, nie uczestniczył ani w dyskusji nad tą kwestią, ani w głosowaniu Rady Ministrów.

Minister ds. regionów Roberto Calderoli, również członek Ligi, sprzeciwił się zaskarżeniu. Uważa on, że ustawa ma charakter wyłącznie organizacyjny, określa wytyczne dotyczące regionalnej pomocy medycznej i jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

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