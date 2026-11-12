We Włoszech szkołom polecono, by nie przeprowadzały natychmiastowej ewakuacji po otrzymaniu e-maili z groźbami wybuchu, jeśli nie ma konkretnych podstaw, by uznać zagrożenie za realne. Poinformowała o tym ANSA English, powołując się na źródła w biurze premier Giorgii Meloni.

Decyzję musi podjąć prefekt

Zgodnie z nowymi instrukcjami rządu decyzję o ewakuacji powinien podjąć lokalny prefekt, jeśli istnieją konkretne i dobrze uzasadnione powody do niepokoju. Jeśli takich podstaw nie ma, proces nauczania powinien być kontynuowany.

W środę około 6 tysięcy szkół otrzymało e-mail z fałszywą groźbą wybuchu. W wielu placówkach uczniowie zostali tymczasowo ewakuowani. W czwartek nową falę takich wiadomości rozesłano do szkół w różnych częściach kraju, a w niektórych przypadkach uczniowie ponownie opuścili budynki.

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Okólnik nadszedł po ewakuacjach

Źródła w biurze Meloni zaznaczyły, że szkoły, które ewakuowały uczniów w czwartek, zrobiły to jeszcze przed otrzymaniem rządowego okólnika z nowymi wytycznymi.

Groźby te nadeszły po cyberatakach na systemy chłodzenia w supermarketach w ubiegłym tygodniu, a także fałszywych zgłoszeniach o bombach na lotach w różnych częściach Europy, w tym we Włoszech. W darknecie opublikowano również dane osobowe urzędników, w tym wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Antonio Tajaniego.

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