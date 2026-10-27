W nigeryjskim stanie Katsina rząd poinformował o inwestycji ponad 4 mld nair w remont, modernizację i wyposażenie centrum kształcenia zawodowego Youth Craft Village. Podczas drugiej ceremonii ukończenia nauki w placówce, która odbyła się na stadionie Muhammadu Dikko w mieście Katsina, 1662 uczestników zakończyło szkolenie i otrzymało wyposażenie na start własnej działalności, informuje Premium Times.

Inwestycje i absolwenci

O inwestycji poinformował gubernator stanu Dikko Radda. Jak powiedział, środki przeznaczono na przebudowę placówki, modernizację infrastruktury oraz zakup nowoczesnych maszyn i narzędzi.

Jednocześnie rząd nie przedstawił podziału wydatków, nie wskazał okresu, w którym finansowanie zostało zrealizowane, ani nie podał wartości wyposażenia przekazanego absolwentom.

Liczba absolwentów wzrosła z 648 osób podczas pierwszej ceremonii do 1662, czyli o około 156%. Uczestnicy szkolili się w ponad 15 zawodach, w tym w szyciu, spawaniu i produkcji konstrukcji metalowych, stolarstwie, instalacjach elektrycznych, technologiach informacyjno-komunikacyjnych, cateringu, kosmetologii, pracach hydraulicznych i naprawie samochodów.

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Plany rozszerzenia szkolenia

Radda wezwał absolwentów do wykorzystania przekazanego wyposażenia do zakładania przedsiębiorstw i zatrudniania innych osób. Ogłosił również zamiar otwarcia dodatkowych ośrodków szkolenia zawodowego we wszystkich 34 okręgach administracyjnych stanu oraz przeszkolenia ponad 5 tys. młodych ludzi przed końcem swojej kadencji.

Gubernator oświadczył także, że Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Stanu Katsina wsparła ponad 60 tys. beneficjentów poprzez różne programy rozwoju biznesu. Nie sprecyzowano jednak okresu tego wsparcia ani jego szczegółów.

Były gubernator Ibrahim Shema, za którego kadencji utworzono Youth Craft Village, zaznaczył, że placówka miała początkowo zapewniać młodzieży, przede wszystkim z wiejskich społeczności, praktyczne umiejętności. Koordynator centrum Kabir Soro powiązał wzrost liczby absolwentów z rozbudową placówki.

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