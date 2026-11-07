6 listopada 2026 roku rząd Liberii przedłożył parlamentowi projekt budżetu państwa na 2027 rok o wartości 1,538 mld dolarów amerykańskich. To około 23% więcej niż 1,25 mld dolarów, które Izba Reprezentantów początkowo zatwierdziła na 2026 rok, informuje The Rio Times.

Minister finansów Augustine Kpehe Ngafuan przekazał dokument wraz z orędziem budżetowym prezydenta Josepha Boakaia przewodniczącemu Izby Reprezentantów Richardowi Nagbe Koonowi. Następnie projekt zostanie rozpatrzony przez komisje i obie izby parlamentu Liberii. Rok budżetowy w kraju rozpoczyna się 1 stycznia, dlatego ustawodawcy muszą zatwierdzić budżet do tego dnia.

Wydatki na ochronę zdrowia i edukację

W projekcie przewidziano 135,8 mln dolarów na ochronę zdrowia, wobec 110,9 mln dolarów w 2026 roku. Środki mają zostać przeznaczone między innymi na zapewnienie personelu i wyposażenie szpitala New Redemption Hospital, a także zakup sprzętu do dializ i innego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. Johna F. Kennedy'ego. Na ten cel przewidziano 5,3 mln dolarów.

Sektor edukacji ma otrzymać 163,5 mln dolarów, czyli o 13,9% więcej niż 143,6 mln dolarów w 2026 roku. Kwota ta obejmuje 7 mln dolarów na kontynuację remontu Uniwersytetu Liberii oraz finansowanie nowych minimalnych stawek wynagrodzeń dla nauczycieli szkół publicznych.

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Wynagrodzenia, emerytury i bezpieczeństwo

Jeśli budżet zostanie zatwierdzony, nauczyciele z tytułem magistra będą otrzymywać co najmniej 650 dolarów miesięcznie, a osoby z tytułem licencjata — co najmniej 400 dolarów. Dla pedagogów z dyplomem associate degree lub certyfikatem B ustalono minimum 240 dolarów, a dla osób z certyfikatem C — 200 dolarów.

Zmiany w wynagrodzeniach obejmą ponad 17 tys. osób, w tym około 13 tys. obecnych pracowników sektora publicznego oraz około 4 350 nowo zatrudnionych pracowników i wolontariuszy. Projekt przewiduje również finansowanie rekrutacji 1 400 osób: 800 do Sił Zbrojnych Liberii i 600 do Policji Narodowej.

Rząd poinformował o niemal 60 mln dolarów zaległości wobec Narodowej Korporacji Zabezpieczenia Społecznego i Opieki Społecznej NASSCORP z tytułu niezapłaconych składek pracodawcy. Od 2027 roku władze planują opłacać pełną 6-procentową składkę za urzędników państwowych oraz spłacać nagromadzony dług zgodnie z harmonogramem amortyzacji.

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