Rząd Niemiec uzgodnił z włoskim UniCredit warunki przejęcia Commerzbanku — Tagesschau
W Niemczech rząd federalny i włoski bank UniCredit uzgodniły warunki przejęcia Commerzbanku. Po rozmowach z szefem UniCredit Andreą Orcelem niemiecki minister finansów Lars Klingbeil powiedział o tym agencji Reuters, informuje Tagesschau.
Zapewnienia dla banku i pracowników
Według Klingbeila UniCredit udzielił jasnych zapewnień dotyczących obecności banku w Niemczech oraz przestrzegania praw pracowników. Commerzbank ma pozostać giełdową spółką akcyjną z siedzibą we Frankfurcie i rozszerzać działalność na rzecz średnich przedsiębiorstw.
Minister nie sprecyzował, czy rząd federalny sprzeda swój udział w Commerzbanku, wynoszący 13,3%, ani kiedy mogłoby to nastąpić.
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Zmiana w radzie nadzorczej
Strony osiągnęły także porozumienie w sprawie uporządkowanej zmiany w radzie nadzorczej Commerzbanku. UniCredit zaproponuje dwóch niezależnych członków, którzy dobrze znają niemiecki rynek i sam bank.
W zamian rząd federalny rezygnuje z żądania powołania do rady nadzorczej dwóch swoich przedstawicieli. Wcześniej organy nadzorcze Europejskiego Banku Centralnego wyraziły zgodę, po której dla nabycia przez UniCredit pakietu kontrolnego Commerzbanku pozostało niewiele przeszkód.