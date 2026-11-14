Federalny rząd Niemiec uzgodnił projekt ustawy dotyczący reformy zasiłku rodzicielskiego. Zmiany zaplanowano na listopad 2027 roku i mają one zachęcić rodziców do bardziej równomiernego dzielenia okresu pobierania świadczeń, informuje Der Spiegel. Następnie projektem ustawy ma zająć się Bundestag.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku kobiety planowały pobierać zasiłek rodzicielski średnio przez 14,9 miesiąca, a mężczyźni przez 3,8 miesiąca. Przedstawiciel rządu federalnego oświadczył, że reforma ma uczynić system bardziej partnerskim, atrakcyjnym i prostym.

Nowe wyliczanie świadczeń

Prawo do 14 miesięcy podstawowego zasiłku rodzicielskiego zostanie zachowane, jeśli każde z rodziców będzie otrzymywać go przez co najmniej cztery miesiące. Pozostałe sześć miesięcy będą mogli elastycznie podzielić między sobą. Samotni rodzice nadal będą mieli prawo do świadczeń przez 14 miesięcy.

W pierwszych czterech miesiącach pobierania zasiłku przez każde z rodziców świadczenie ma wynosić 80% dochodu netto sprzed narodzin dziecka. Za każdy kolejny miesiąc przewidziano 50%. Obecnie podstawowy zasiłek zwykle wynosi około 65% dochodu netto za każdy miesiąc. Przy obliczaniu dochodu netto planowane jest również uwzględnianie premii świątecznych i innych dodatkowych wypłat.

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Minimalna kwota i jednoczesne wypłaty

Minimalną kwotę zasiłku rodzicielskiego proponuje się podnieść z 300 do 320 euro, a maksymalną — z 1800 do 1900 euro. Ministerstwo uważa, że nowy porządek uczyni aktywny udział rodziców we wczesnej fazie życia rodzinnego bardziej atrakcyjnym finansowo.

Planowane jest również ponowne zezwolenie obojgu rodzicom na jednoczesne pobieranie zasiłku bez ograniczeń, w tym wspólnie w pierwszych czterech miesiącach. Po poprzedniej reformie mogli oni jednocześnie otrzymywać podstawowy zasiłek tylko przez jeden miesiąc w pierwszym roku życia dziecka. Ponadto planuje się dłuższe wypłacanie dodatku rodzinom, w których gospodarstwie domowym są inne dzieci, oraz skrócenie procedur administracyjnych.

Ministerka spraw społecznych Szlezwiku-Holsztynu Aminata Touré z Partii Zielonych skrytykowała reformę. Jej zdaniem obniżenie świadczenia do 50% dochodu netto po ośmiu miesiącach stworzy odczuwalną lukę w budżecie rodzinnym, a podwyższenie minimalnej i maksymalnej kwoty nie zrekompensuje inflacji od czasu wprowadzenia tego zasiłku.

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