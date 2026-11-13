Niemiecki rząd rozważa zakup jednej trzeciej Urenco — Der Spiegel

Federalny rząd Niemiec, według doniesień mediów, rozważa nabycie jednej trzeciej producenta paliwa jądrowego Urenco ze względów geostrategicznych. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na Welt i Süddeutsche Zeitung.

Struktura własności Urenco

Obecnie Wielka Brytania i Niderlandy posiadają po jednej trzeciej akcji Urenco. Kolejna jedna trzecia należy wspólnie do koncernów energetycznych E.on i RWE. Według publikacji niemiecki rząd może nabyć pakiet należący do tych spółek.

Federalny rząd i koncerny odmówiły komentarza w sprawie tych doniesień. Jednocześnie RWE wielokrotnie deklarowało zainteresowanie sprzedażą swojego mniejszościowego udziału. Dyrektor generalny E.on Leonhard Birnbaum zaznaczył, że koncern może rozważyć sprzedaż wyłącznie za zgodą federalnego rządu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Środki budżetowe i sektor jądrowy

Podczas dyskusji nad budżetem Niemiec na 2027 rok ujawniono nową pozycję wydatków: 4 mld euro na nabywanie i utrzymywanie udziałów w spółkach sektora energetycznego. Federalny rząd nie sprecyzował, na co dokładnie przeznaczono te środki.

Welt, powołując się na nienazwanych rozmówców, podał, że E.on i RWE mogą wyjść z Urenco z dwóch powodów. Po odejściu Niemiec od energetyki jądrowej inwestycja ta, według informacji gazety, straciła dla koncernów strategiczne znaczenie. Ponadto Urenco, które wcześniej koncentrowało się na cywilnej energetyce jądrowej, na prośbę przede wszystkim Wielkiej Brytanii coraz aktywniej działa w wojskowym sektorze jądrowym.

Po pojawieniu się tych informacji akcje E.on wzrosły w piątek o 1,5% i znalazły się wśród liderów wzrostów indeksu DAX. Papiery wartościowe RWE zyskały 0,3%.

Czytaj nas na