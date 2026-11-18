Federalny rząd Niemiec zatwierdził reformę prawa opiekuńczego i prawa do kontaktów z dziećmi, mającą wzmocnić ich ochronę w przypadkach przemocy domowej między rodzicami. Projekt ustawy przewiduje, że ojcu lub matce, którzy dopuścili się przemocy wobec drugiego rodzica, można zakazać kontaktów z dzieckiem.

O decyzji rządu informuje Tagesschau. Obecnie możliwość ograniczania takich kontaktów już częściowo istnieje, jednak nowa reforma ma ustanowić jaśniejsze zasady dotyczące tego, kiedy sądy rodzinne mogą stosować ten zakaz.

Kryteria dla sądów rodzinnych

Niemiecka minister sprawiedliwości Stefanie Hubig oświadczyła, że dzieci również cierpią, gdy jeden z rodziców stosuje przemoc wobec drugiego. Jak zaznaczyła, sądy rodzinne muszą uwzględniać przemoc domową według surowych kryteriów przy podejmowaniu decyzji o opiece i prawie do kontaktu z dzieckiem.

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Kontakty z dzieckiem planuje się również zakazywać w przypadkach, gdy istnieje zagrożenie dla życia, wolności lub samostanowienia seksualnego jednego z rodziców.

Więcej praw dla dzieci od 14. roku życia

Reforma przewiduje rozszerzenie prawa dzieci w wieku od 14 lat do wpływania na decyzje dotyczące kontaktów z dziadkami, braćmi i siostrami. Osobne zmiany będą dotyczyć rodziców mieszkających osobno: każde z nich będzie mogło samodzielnie podejmować codzienne decyzje w okresie swojej opieki nad dzieckiem, w tym dotyczące tego, czy dziecko powinno zostać w domu z powodu choroby, czy pójść do szkoły.

Hubig nazwała inicjatywę największą reformą prawa rodzinnego od dziesięcioleci. Projekt ustawy musi jeszcze zostać rozpatrzony przez Bundestag; oczekuje się, że zostanie wpisany do porządku obrad w przyszłym roku.

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