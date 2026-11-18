W Niemczech rząd federalny zatwierdził projekt ustawy o zmianach w prawie pracy, który między innymi upraszcza zawieranie umów o pracę na czas określony. Proponuje się, aby pracownicy zatrudnieni do 31 grudnia 2030 roku mogli być zatrudniani bez uzasadnienia okresowego charakteru umowy na okres do czterech lat zamiast obecnych dwóch, informuje Tagesschau.

W ramach tego czteroletniego okresu umowę będzie można przedłużyć do sześciu razy — dwa razy więcej, niż dopuszczają obecne przepisy. Projekt ustawy przewiduje także możliwość ponownego zatrudnienia na czas określony u tego samego pracodawcy oraz uproszczenie wymogów formalnych dotyczących takich umów. Według publikacji zmiany mogą dotknąć przede wszystkim osoby rozpoczynające karierę, ponieważ często zawiera się z nimi umowy na czas określony.

Ochrona przed zwolnieniem

Dokument proponuje również ograniczenie ochrony przed zwolnieniem dla pracowników z rocznym dochodem od około 180 tys. euro. W ich przypadku, podobnie jak już przewidziano dla pracowników kierowniczych, przy zwolnieniu wystarczające ma być wypłacenie odszkodowania bez podawania przyczyn. Jeśli pracownik zaskarży zwolnienie, wysokość odszkodowania będzie mógł określić sąd pracy. Przepis ten ma wejść w życie 12 miesięcy po wejściu ustawy w życie.

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Praca w niedziele i udział pracowników

Projekt ustawy przewiduje, że biblioteki będą mogły angażować personel w niedziele i święta przez maksymalnie sześć godzin. Piekarniom i cukierniom również planuje się zezwolić na dłuższe angażowanie pracowników w te dni.

Jednocześnie rząd proponuje wzmocnienie udziału pracowników w zarządzaniu dużymi spółkami utworzonymi w formie spółki europejskiej. Inicjatywa ma na celu ograniczenie możliwości obchodzenia zasad parytetowej reprezentacji pracowników. Według rządu pięć z sześciu dużych takich spółek nie ma parytetowej reprezentacji, a zmiany dotyczą 480 tys. pracowników. Minister pracy Alexander Schweitzer oświadczył, że inicjatywa ma pomóc zachować miejsca pracy, sprzyjać nowym zatrudnieniom i wspierać firmy w obliczu wyzwań gospodarczych. Projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Bundestag; planuje się jego wejście w życie na początku 2027 roku. Zgoda Bundesratu nie jest wymagana.

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