Rząd Niemiec ogranicza finansowanie kilku programów w sektorze transportu towarowego. Decyzje budżetowe wywołały krytykę w branży kolejowych przewozów towarowych oraz obawy w DB Cargo, spółce zależnej Deutsche Bahn.

Ograniczenie wsparcia

Jak informuje Der Spiegel, rząd realizuje planowane cięcia środków w kilku programach dla transportu towarowego. Wcześniejsze apele, by nie zmniejszać wsparcia, pozostały bez odpowiedzi.

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Reakcja branży

Przedstawiciele branży kolejowych przewozów towarowych ostro krytykują decyzje budżetowe. Szczególnie ostro reaguje na nie DB Cargo, działająca w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Według publikacji spółce grozi podział.

W centrum krytyki znajduje się decyzja rządu o ograniczeniu finansowania programów mimo apeli branży o utrzymanie wsparcia. Der Spiegel zauważa, że decyzje budżetowe tworzą dodatkowe obciążenie dla sektora kolejowego i DB Cargo.

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