Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia obiecał, że jeśli zostanie ponownie wybrany w przyszłym roku, przeznaczy 6,8 mld dolarów australijskich na modernizację linii kolejowej South Coast. Plan zakłada elektryfikację odcinka między Kiamą a Bomaderry, co ma umożliwić pasażerom podróż z Sydney do Nowry bez przesiadki do pociągu z silnikiem Diesla.

Projekt obejmuje również budowę dodatkowych torów i mijanek między Wollongong a Kiamą. Na odcinku między Hurstville a Sutherland planowane jest podwojenie torów, aby rozdzielić przewozy pasażerskie i towarowe, informuje ABC News Australia.

Terminy realizacji

Planowanie prac ma rozpocząć się w 2027 roku, a zakończenie budowy jest oczekiwane w połowie lub pod koniec lat 30. XXI wieku. Przed rozpoczęciem głównej fazy projektu plan obejmuje 621 mln dolarów australijskich na modernizację systemów zasilania i sygnalizacji, działania przeciwpowodziowe i zabezpieczenia przed osuwiskami na wybranych odcinkach, a także wzmocnienie ochrony przed pożarami buszu.

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Po anulowaniu aktualizacji rozkładu jazdy

Ogłoszenie nastąpiło dwa dni po tym, jak rząd stanowy anulował zaplanowaną na listopad aktualizację rozkładu jazdy. Przewidywała ona częstsze kursowanie pociągów na liniach T4 i South Coast, jednak pasażerowie sprzeciwili się temu z powodu dłuższego czasu podróży oraz utraty połączenia z lotniskiem przez stację Wolli Creek.

Minister ds. regionu Illawarra Ryan Park oświadczył, że popyt na przewozy na tej linii ma wzrosnąć do 2041 roku o prawie 30%. Według niego modernizacja ma zapewnić częstsze kursowanie pociągów, skrócić czas podróży i zwiększyć niezawodność połączenia. Rząd nie rozważa w najbliższej perspektywie żadnych innych zmian na liniach T4 i South Coast.

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