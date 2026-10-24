Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia wycofał szeroko zakrojone zmiany rozkładu jazdy pociągów w Sydney i regionie Illawarra, które miały wejść w życie 15 listopada. Decyzja dotyczy linii T4, T8 i South Coast i została podjęta po tym, jak pasażerowie oraz lokalni parlamentarzyści wyrazili zaniepokojenie proponowanymi zmianami, informuje ABC News.

Co przewidywał nowy rozkład

W ubiegłym tygodniu władze stanowe ogłosiły zamiar zwiększenia częstotliwości połączeń na trzech liniach oraz przepustowości sieci kolejowej w południowym Sydney i na wybrzeżu South Coast. Jednocześnie zgodnie z nowym rozkładem część podróży mogła trwać dłużej, co wywołało niezadowolenie wśród pasażerów.

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Obecny rozkład pozostanie w mocy

Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns oświadczył, że rząd wysłuchał pasażerów i lokalnych parlamentarzystów, dlatego nie wdroży zmian. Potwierdził, że obecny rozkład pozostanie w mocy. Jak powiedział, priorytetem jest zwiększenie niezawodności kolei, na której pasażerowie mogą polegać.

Minister transportu John Graham poinformował, że po opiniach pasażerów rząd postanowił przede wszystkim skupić się na niezawodności istniejącej sieci. Jak powiedział, władze będą nadal rozmawiać ze społecznościami o możliwych przyszłych ulepszeniach połączeń transportowych.

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