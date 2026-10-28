Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia zdecydował się wycofać z wymogu, by kawiarnie oferowały klientom spożywającym napoje na miejscu filiżanki i szklanki zamiast jednorazowych kubków. Planuje także uchylić przepis, zgodnie z którym firmy musiałyby przystąpić do programu kubków wielokrotnego użytku lub mogłyby otrzymać grzywnę do 110 tys. dolarów.

Jak informuje The Guardian, rząd Partii Pracy zmienił stanowisko tydzień po uchwaleniu ustawy przez parlament stanowy. Decyzję poprzedziła krytyka ze strony małych firm i News Corp Australia.

Jakie wymogi zostaną uchylone

Uchylane przepisy miały wejść w życie w 2028 roku. Przewidywały one, że kawiarnie musiałyby oferować filiżanki lub szklanki gościom, którzy pozostają w lokalu. Reforma była częścią rządowego planu ograniczenia odpadów plastikowych w obliczu prognoz, że wysypisko odpadów w Sydney wyczerpie swoją pojemność do 2030 roku.

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Stanowa minister środowiska Penny Sharpe oświadczyła, że władze uchylą przepisy dotyczące kubków i możliwej grzywny, zaznaczając, że małe firmy znajdują się pod presją. Poprosiła również Urząd Ochrony Środowiska Nowej Południowej Walii o opublikowanie oświadczenia o zamiarach regulacyjnych, aby potwierdzić, że rząd nie będzie forsował tych zmian.

Co pozostanie w mocy

W mocy pozostaną odrębne wymogi środowiskowe. Firmy muszą przyjmować własne kubki wielokrotnego użytku klientów, jeśli są czyste. Pozostaje także przepis, zgodnie z którym jednorazowe kubki na napoje na wynos mają nadawać się do recyklingu od 2028 roku.

Formalnie ustawodawstwo zostanie uchylone dopiero po wyborach stanowych zaplanowanych na marzec 2027 roku. Do rozwiązania parlamentu pozostały dwa tygodnie posiedzeń.

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