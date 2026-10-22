W Pakistanie rząd i partia Dżamaat-e-Islami mają w piątek przeprowadzić rozmowy w sprawie żądania zniesienia opłaty paliwowej. Przedstawiciele stron planują również uzgodnić harmonogram możliwego spotkania premiera Shehbaza Sharifa z emirem partii Hafizem Naemurem Rehmanem, informuje Dawn.

Rozmowy w Islamabadzie

Według oświadczenia Dżamaat-e-Islami spotkanie komisji negocjacyjnych ma odbyć się w Punjab House w Islamabadzie. Wyznaczono je po rozmowie telefonicznej zastępcy emira partii Liakata Balocha z ministrem planowania Ahsanem Iqbalem, który według partii stoi na czele rządowej grupy negocjacyjnej.

Partia od ponad dwóch miesięcy domaga się od władz federalnych zniesienia opłaty w wysokości 114 pakistańskich rupii za litr benzyny i 100 rupii za litr oleju napędowego. Dżamaat-e-Islami wiąże gwałtowny wzrost cen paliw z konfliktami na Bliskim Wschodzie, które trwają od marca.

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Protesty będą kontynuowane

Pomimo zaplanowanych rozmów Baloch potwierdził zamiar partii przeprowadzenia pokojowych protestów w ośrodkach administracyjnych okręgów w całym kraju. Jak powiedział, Dżamaat-e-Islami będzie kontynuować kampanię protestacyjną równolegle z dialogiem z władzami.

Baloch oświadczył również, że zmniejszenie opłaty paliwowej i płatności dla niezależnych producentów energii elektrycznej mogłoby zmniejszyć presję na gospodarstwa domowe, rolników, przemysł, handel i małe przedsiębiorstwa. Ostrzegł, że jeśli rząd nie spełni żądania partii, będzie ona kontynuować zaplanowany marsz z Multanu.

20 września Dżamaat-e-Islami rozpoczęła protestacyjny marsz do Islamabadu, a 22 września odroczyła go na prośbę Shehbaza Sharifa. Wówczas, według lidera partii, premier zapewnił jej przedstawicieli, że odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu tych kwestii.

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