W Pakistanie rząd zwrócił się do opozycji z propozycją delegowania przedstawicieli do parlamentarnego komitetu ds. reformy wyborczej. Federalny minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhry poprosił głównego organizatora PTI w Zgromadzeniu Narodowym, Amira Dogara, o przedstawienie kandydatur opozycyjnych posłów, podaje Dawn.

Proponowany komitet parlamentarny ma pracować nad tym, aby proces wyborczy był uczciwy, przejrzysty i akceptowalny dla wszystkich stron. Według Chaudhry’ego inicjatywa należy do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Sardara Ayaza Sadiqa, a nie do Pakistańskiej Partii Ludowej (PPP), która wchodzi w skład koalicji rządzącej.

Stanowisko opozycji

Amir Dogar potwierdził, że otrzymał telefon od ministra. Jak powiedział, opozycja omówi zaproszenie na spotkaniu, a decyzję ogłosi lider opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Mehmood Khan Achakzai.

Przedstawiciel PTI nazwał udział w komitecie trudnym w obecnych okolicznościach. Wskazał na wprowadzenie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich w prowincji Chajber Pasztunchwa, możliwe zatrzymanie premiera prowincji oraz aresztowania ponad dziesięciu liderów PTI. Dogar oświadczył także, że mandat PTI został rzekomo skradziony w ostatnich wyborach powszechnych, i zażądał równej reprezentacji rządu oraz opozycji w komitecie.

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Tymczasowy przewodniczący PTI, Barrister Gohar Ali Khan, powiedział jednocześnie dziennikarzom, że opozycja nie będzie sprzeciwiać się utworzeniu komitetu, jeśli dialog będzie prowadzony szczerze.

Podział miejsc i powołanie komisarza

Zgodnie z proponowaną formułą jedno miejsce w komitecie ma przypadać na każdych 16 członków Zgromadzenia Narodowego. Chaudhry poinformował, że rządząca Pakistańska Liga Muzułmańska — Nawaz (PML-N) będzie mieć dziewięciu przedstawicieli, PPP pięciu, a Ruch Muttahida Qaumi — Pakistan (MQM-P) jednego. PML-N planuje przydzielić po jednym miejscu ze swojej puli mniejszym sojusznikom, w tym Partii Awami Beludżystanu i Pakistańskiej Lidze Muzułmańskiej — Zia.

Chaudhry wezwał opozycję do udziału w pracach, zaznaczając, że komitet może stać się platformą konsultacji w sprawie powołania nowego głównego komisarza wyborczego. Przedstawiciel PPP Naveed Qamar obarczył opozycję odpowiedzialnością za opóźnienie tego powołania. Oświadczył, że obecny szef Komisji Wyborczej Sikandar Sultan Raja pozostanie na stanowisku do czasu powołania następcy zgodnie z 26. poprawką do konstytucji.

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