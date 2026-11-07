W Pakistanie rząd prowincji Pendżab poparł słowa ministra obrony Chawadży Asifa o możliwym szerszym spisku politycznym, mającym na celu zdyskredytowanie rządu szefowej prowincji Mariam Nawaz. Poinformowała o tym w odpowiedzi dla The Express Tribune minister informacji Pendżabu Azma Buchari.

Asif wyraził podejrzenie, że krytyka rządu Pendżabu z powodu domniemanej korupcji, mimo powszechności tego problemu w całym kraju, może być przygotowaniem do przyszłego politycznego planu. Według niego niektóre osoby, w tym biznesmeni, próbują stworzyć alternatywny układ polityczny, dyskredytując obecne władze w najludniejszej prowincji kraju.

Spór po wywiadzie ministra

Spór polityczny rozpoczął się po wywiadzie federalnego ministra ds. Pakistańczyków za granicą Chaudhry’ego Salika Hussaina z 2 listopada. Oświadczył on, że skargi na korupcję w Pendżabie są powszechne, a nieproporcjonalnie dużą część budżetu rozwojowego prowincji wydaje się w Lahaurze, mieście będącym bastionem rządzącej partii PML-N.

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3 listopada Mariam Nawaz wysłała Hussainowi oraz prywatnej stacji telewizyjnej zawiadomienie o zniesławieniu na kwotę 5 miliardów rupii. Zażądała bezwarunkowych przeprosin, wycofania oświadczeń i odszkodowania.

Odpowiedź PML-Q

Rzecznik partii PML-Q Ghulam Mustafa Malik odrzucił sugestie o spisku przeciwko rządowi Pendżabu. Oświadczył, że Hussain złożył zwykłe oświadczenie i nie wysuwał bezpośrednich oskarżeń wobec konkretnych osób, a władze nadały jego słowom nadmierne znaczenie.

Sam Hussain poinformował, że otrzymał zawiadomienie prawne i wkrótce udzieli odpowiedzi. Powiedział również dziennikarzom w budynku parlamentu, że zamierza złożyć w sądzie szczegółową odpowiedź i będzie podtrzymywał swoje stanowisko w sprawie twierdzeń o korupcji w Pendżabie, nazywając je osobistym oświadczeniem. Jednocześnie minister wykluczył możliwość wyjścia PML-Q z rządu PML-N.

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