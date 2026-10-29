W pakistańskiej prowincji Pendżab rząd ma w zapasach ponad 1 mln ton pszenicy, co według jego oceny wystarczy na zaspokojenie potrzeb przez następne pięć miesięcy. Minister bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony konsumentów Salma Butt poinformowała o tym deputowanych Zgromadzenia Prowincjonalnego Pendżabu w Lahaurze.

Jak informuje Dawn, każdego dnia na rynki Pendżabu trafia ponad 1,5 mln worków pszenicy. Butt oświadczyła, że władze monitorują zapasy i dostawy zboża.

Spory o ceny mąki

Kwestie zapasów żywności omawiano podczas ogólnej debaty po przedstawieniu budżetu. Przedstawiciele opozycji wyrazili zaniepokojenie wzrostem cen mąki, opóźnieniami w finansowaniu projektów rozwojowych oraz sytuacją rolników.

Lider opozycji Moeen Riaz Qureshi skrytykował nieobecność na sali przedstawicieli rządu i ministrów, twierdząc, że mąka podrożała, a władze rzekomo nie przejmują się problemami ludności. Posiedzenie, któremu przewodniczył zastępca przewodniczącego Malik Zahir Iqbal Channar, rozpoczęło się z dwugodzinnym opóźnieniem.

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Trzcina cukrowa i wydatki

Deputowany Sardar Owais Dreshak wezwał do terminowego rozpoczęcia sezonu przetwarzania trzciny cukrowej, podkreślając, że opóźnienia mogą wpłynąć na przygotowania do następnych zbiorów pszenicy. Salma Butt poinformowała, że władze pracują nad jak najszybszym rozpoczęciem sezonu.

Minister oświadczyła również, że anulowano licencje 90 ze 185 prywatnych rynków w związku ze skargami obywateli na oszustwa powiązane z takimi rynkami. Minister finansów Mujtaba Shujaur Rehman poinformował, że w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026–2027 władze prowincji wydały 833 mld rupii pakistańskich, z czego 589 mld stanowiły wydatki nieprojektowe. Na wynagrodzenia wydano 152 mld rupii.

Prace legislacyjne zgromadzenia

Podczas posiedzenia do zgromadzenia wniesiono pięć rozporządzeń, w tym poprawki do rozporządzenia o żebractwie oraz rozporządzenia o alternatywnym rozwiązywaniu sporów. Deputowani przedstawili również projekty ustaw o druku i zapisie Koranu oraz o przedstawieniach teatralnych i dramatycznych. Większością głosów zgromadzenie zatwierdziło projekt ustawy zmieniającej ustawę o rejestracji stowarzyszeń.

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