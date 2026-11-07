W Australii badacze z Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research oskarżyli rząd Terytorium Północnego o selektywne wykorzystywanie statystyk na poparcie twierdzeń o spadku przestępczości. W raporcie Tough On Crime stwierdzono, że rząd Country Liberal Party opierał się na niepełnych i niezweryfikowanych danych, przedstawiając swoje działania w zakresie prawa i porządku jako skuteczne, informuje ABC News Australia.

Zastrzeżenia wobec statystyk policji

Po zwycięstwie w wyborach w 2024 roku Country Liberal Party wprowadziła szereg bardziej rygorystycznych środków, w tym reformę zasad zwolnienia za kaucją, obniżenie wieku odpowiedzialności karnej oraz przywrócenie stosowania specjalnych kapturów ochronnych w placówkach detencyjnych dla nieletnich.

W ubiegłym miesiącu szefowa rządu Terytorium Północnego Lia Finocchiaro oświadczyła, że dwa lata po wprowadzeniu kluczowych reform liczba odmów zwolnienia za kaucją wzrosła o 55%, przestępstwa związane z bronią białą spadły o 12%, a sądy rozpatrywały 300 spraw dotyczących przestępstw rzekomo popełnionych przez dzieci w wieku 10–11 lat.

Autorzy raportu zaznaczyli, że twierdzeń tych nie można potwierdzić na podstawie dostępnych danych. Wskazali na ograniczenia systemu statystyk kryminalnych SerPro, wdrożonego przez policję Terytorium Północnego pod koniec 2023 roku: jego wskaźników nie można wiarygodnie porównywać z danymi z wcześniejszych okresów, a publikacja informacji może być opóźniona o pięć miesięcy.

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Różne źródła pokazują inny obraz

Współautorka raportu Tetiana Corrales stwierdziła, że wybór różnych przedziałów czasowych może znacząco zmienić wyniki analizy. Jako przykład badacze przytoczyli statystyki policji, według których liczba przestępstw związanych z przemocą w rodzinie i przemocą domową spadła między 2024 a 2025 rokiem, podczas gdy dane dotyczące zakończonych spraw sądowych wykazały wyraźny wzrost.

Również w maju rząd informował o 24-procentowym spadku liczby bezprawnych wtargnięć do domów, jednak nie podał, że łączna liczba przestępstw przeciwko mieniu na Terytorium Północnym wzrosła o 5,8%. Według raportu statystyki sądów, Australijskiego Biura Statystycznego oraz North Australian Aboriginal Justice Agency wskazują na wzrost poziomu wiktymizacji, wskaźnika osadzeń, liczby spraw w sądach i zapotrzebowania na pomoc prawną po 2024 roku.

Ben Grimes, szef North Australian Aboriginal Justice Agency, powiedział, że twierdzenia rządu mogą celowo wprowadzać mieszkańców terytorium w błąd. W odpowiedzi rzecznik rządu Terytorium Północnego oświadczył, że statystyki dotyczące przestępczości i sądów są publicznie dostępne, a rekordowe inwestycje w policję i bardziej rygorystyczne działania w zakresie prawa i porządku już zaczynają przynosić rezultaty.

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