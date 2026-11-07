W Polsce rządowy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie jasnej podstawy prawnej do pobierania opłat na cmentarzach komunalnych. Jak informuje Interia, do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych planowane jest dodanie nowego art. 2a. Projekt został już przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Nowy przepis ma wprost ustanowić, że będą pobierane opłaty za korzystanie z cmentarzy, a także z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się na ich terenie. Zasady ustalania taryf na cmentarzach komunalnych planuje się powiązać z art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 roku, który pozwala organom gmin określać ceny i opłaty za usługi komunalne.

Spory wokół obowiązujących taryf

Autorzy projektu wskazują, że obowiązujące przepisy nie zawierają jednoznacznej podstawy do ustalania takich opłat. W ciągu ostatnich dwóch lat sądy administracyjne coraz częściej uznawały, że ustawa o cmentarzach z 1959 roku zawiera zamknięty katalog dopuszczalnych opłat: za pochówek oraz za przedłużenie prawa do grobu o kolejne 20 lat.

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W wyniku takiej interpretacji pod znakiem zapytania znalazły się opłaty za pogłębienie grobu, ekshumację, wjazd karawanu lub firmy kamieniarskiej na teren cmentarza, a także za utrzymanie jego infrastruktury. Wojewodowie i sądy zaczęli unieważniać uchwały rad gmin zatwierdzające taryfy usług cmentarnych. Organizacje samorządowe twierdziły, że powoduje to niepewność prawną dla zarządców cmentarzy komunalnych i zmniejsza wpływy na ich utrzymanie.

Zmiany nie obejmują cmentarzy parafialnych

Proponowane zmiany bezpośrednio dotyczą cmentarzy komunalnych, które są tworzone i utrzymywane przez gminy. Na cmentarzach wyznaniowych taryfy ustala zarządca — w praktyce często proboszcz, niekiedy po konsultacjach z radą parafialną. Takie opłaty są ustalane w regulaminie cmentarza i nie wymagają uchwały rady gminy.

Jeśli w gminie nie ma cmentarza komunalnego, zarządca cmentarza wyznaniowego ma obowiązek pochować także osobę innego wyznania lub niewierzącą na takich samych warunkach, w tym finansowych, jak własnych parafian. Po rozpatrzeniu przez Stały Komitet rządowy projekt ma trafić na posiedzenie Rady Ministrów, a następnie do Sejmu.

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