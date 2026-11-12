W Anglii i Walii rząd zaproponował zmianę zasad ujawniania danych o wyrokach za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 lat. Zgodnie z planem osoby skazane jako nieletnie za rozbój, gwałtowne zamieszki, dostarczanie narkotyków dziecku, bójkę lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu nie będą musiały automatycznie informować pracodawców o takich wyrokach przez całe życie.

Jak podaje The Guardian, propozycje skierowano do konsultacji w ramach szerszych zmian w systemie sprawiedliwości dla nieletnich. Rząd chce zmniejszyć liczbę dzieci przebywających w areszcie, a także wzmocnić wsparcie dla osób skazanych za przestępstwa.

Okresy ujawniania danych

Jeśli osoba, która popełniła jedno z wymienionych przestępstw przed ukończeniem 18 lat, nie otrzyma kary pozbawienia wolności, będzie musiała ujawniać informacje o wyroku przez pięć i pół roku. W przypadku kary pozbawienia wolności do dwóch lat obowiązek ten będzie obowiązywał przez 11 lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W przypadku osób skazanych na dłuższe kary pozbawienia wolności obowiązek informowania potencjalnych pracodawców o wyroku pozostanie dożywotni. Minister sprawiedliwości Jake Richards proponuje również skrócenie listy przestępstw podlegających dożywotniemu ujawnianiu podczas standardowych i rozszerzonych kontroli DBS.

Jeśli za przestępstwo zostanie nałożona grzywna, zgodnie z propozycją rządu informacji o niej w ogóle nie trzeba będzie ujawniać. Według obecnych zasad należy to robić przez sześć miesięcy.

Inne zmiany

Plany przewidują również zniesienie automatycznego ujawniania wszelkich rozstrzygnięć pozasądowych oraz zasady, zgodnie z którą nowy wyrok wydłuża okres do zatarcia wcześniejszego skazania, jeśli przestępstwo zostało popełnione w okresie resocjalizacji. Przedstawiciele kampanii popierających zmiany uważają, że mogą one poprawić zatrudnienie młodzieży. Firmy, według publikacji, określają karalność jako drugą najważniejszą przeszkodę w zatrudnianiu osób ze środowisk defaworyzowanych.

Czytaj nas na