Rząd Sri Lanki zaproponował zastąpienie obowiązującej ustawy o zapobieganiu terroryzmowi nową ustawą o ochronie państwa przed terroryzmem. Obrońcy praw człowieka i prawnicy twierdzą, że projekt zachowuje kluczowe wady wcześniejszych przepisów i może ograniczyć wolność słowa oraz inne prawa obywatelskie, informuje Deutsche Welle.

Administracja prezydenta Anury Kumary Dissanayakego twierdzi, że kraj potrzebuje skutecznej ustawy antyterrorystycznej ze względu na coraz bardziej złożoną działalność lokalnych i międzynarodowych ugrupowań ekstremistycznych. Krytycy od dziesięcioleci wiążą obowiązującą ustawę z arbitralnymi zatrzymaniami i torturowaniem zatrzymanych.

Zastrzeżenia obrońców praw człowieka

Aktywiści uważają, że nowy projekt zbyt szeroko definiuje pojęcie terroryzmu, przewiduje niewystarczający nadzór sądowy i przyznaje organom ścigania szerokie uprawnienia. W szczególności dokument pozwala siłom bezpieczeństwa zatrzymywać, przeszukiwać i przesłuchiwać ludzi na podstawie „uzasadnionego podejrzenia”, przeszukiwać pomieszczenia oraz zajmować przedmioty, które mogą być związane z przestępstwami na mocy ustawodawstwa antyterrorystycznego.

Prawnik i obrońca praw człowieka Visakesa Chandrasekaram oświadczył, że definicja terroryzmu w projekcie ustawy jest niejasna, co może prowadzić do naruszeń podstawowych praw ludzi. Zwrócił również uwagę, że dokument nadaje wojsku uprawnienia policyjne, choć żołnierze nie są szkoleni w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych i ochrony praw ludzi podczas takich dochodzeń.

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Wolność słowa i stanowisko ONZ

Prawnik Danushka Silva uważa, że proponowana ustawa niewiele różni się od obowiązującej. Według niego artykuł 9 może obejmować nawet wpisy i oświadczenia w mediach społecznościowych ze względu na szeroką interpretację przestępstw terrorystycznych. Osobom rozpowszechniającym treści uznane za takie przestępstwo może grozić do 15 lat ciężkiego więzienia.

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka wezwało władze Sri Lanki do dostosowania projektu ustawy do międzynarodowego prawa praw człowieka. ONZ wskazała, że dokument zawiera pewne dodatkowe gwarancje w porównaniu z wcześniejszymi projektami, lecz powiela część wad starej ustawy. Rzecznik rządu Nalinda Jayatissa odrzucił krytykę i oświadczył, że ustawa nie zaszkodzi wolnościom obywatelskim ani wolności prasy.

12 listopada przewodniczący parlamentu Jagath Wickramaratne poinformował, że niektóre przepisy projektu ustawy są niezgodne z konstytucją. Sąd Najwyższy zaproponował szereg poprawek i zaznaczył, że parlament może uchwalić ustawę po ich wprowadzeniu. Parlament nie wyznaczył jeszcze daty głosowania.

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