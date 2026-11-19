FIFA spiera się z rządem Zjednoczonego Królestwa i czterema związkami piłkarskimi w sprawie ulg podatkowych dla mistrzostw świata kobiet w 2035 roku. Jak informuje The Guardian, organizacja miała wystąpić o szerokie zwolnienia podatkowe dla działalności związanej z piłką nożną, w tym dla siebie, partnerów komercyjnych i telewizyjnych, dostawców oraz pracowników.

Żądania FIFA

FIFA dąży również do zwolnienia sprzedaży biletów z podatku od wartości dodanej i zniesienia opłat za wymianę walut. Na turniej z udziałem 48 reprezentacji przewiduje się sprzedaż 4,5 mln biletów. Kandydatura Zjednoczonego Królestwa do organizacji zawodów ma zostać ratyfikowana na nadzwyczajnym Kongresie FIFA w Zurychu w poniedziałek.

Mistrzostwa świata w 2035 roku mają być organizowane przez Irlandię Północną, Walię, Szkocję i Anglię. W raporcie z oceny kandydatury FIFA określiła system podatkowy i prawny Zjednoczonego Królestwa jako ryzyko średniego poziomu, wymagające uregulowania.

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Stanowisko rządu

Według gazety źródła rządowe oświadczyły, że szerokie zwolnienie z podatków nie zostanie zaakceptowane ze względów finansowych oraz z powodu niechęci do przyznawania ulg FIFA, której rezerwy pieniężne przekraczają 4 mld dolarów. Negocjacje między FIFA, brytyjskim skarbem państwa i związkami piłkarskimi będą kontynuowane po ratyfikacji kandydatury. Jednocześnie mogą zostać uzgodnione pojedyncze wyjątki.

Przedstawiciel The Football Association oświadczył, że organizatorzy przedstawili wszelkie gwarancje możliwe w ramach prawa i otwarcie poinformowali o odstępstwach od wymogów FIFA. Według niego takie podejście jest zgodne z praktyką przygotowywania innych dużych wydarzeń sportowych w Zjednoczonym Królestwie, w tym igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku oraz Euro 2028.

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