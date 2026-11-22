Rząd Sudanu oskarżył paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) o egzekucje żołnierzy armii sudańskiej w południowo-wschodnim stanie Nil Błękitny. Władze wezwały organizacje międzynarodowe do pilnej ochrony zatrzymanych, którzy według ich informacji pozostają w niewoli.

Oświadczenie rządu

Jak informuje Anadolu Agency, oświadczenie rządu rozpowszechniła państwowa agencja SUNA. Władze Sudanu potępiły zgłoszone zabójstwa i egzekucje żołnierzy armii, nie podając dodatkowych szczegółów.

W oświadczeniu rząd nazwał zabijanie jeńców poważnym naruszeniem prawa do życia oraz rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Władze podkreśliły również konieczność pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

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Apel do organizacji międzynarodowych

Sudan zwrócił się do ONZ, Rady Praw Człowieka ONZ, Unii Afrykańskiej, Międzyrządowego Urzędu ds. Rozwoju, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz innych struktur regionalnych i międzynarodowych. Rząd wezwał je do podjęcia pilnych działań w celu ochrony osób pozostających w niewoli oraz wsparcia natychmiastowego pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Władze Sudanu oświadczyły, że milczenie w sprawie zabijania jeńców i naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego może zachęcić RSF do kolejnych zbrodni oraz zagrozić innym ludziom. RSF nie skomentowały natychmiast tych oskarżeń.

Wojna między armią sudańską a RSF rozpoczęła się w 2023 roku z powodu różnic dotyczących integracji struktur wojskowych. Według szacunków ONZ i organizacji międzynarodowych w wyniku wojny zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a około 13 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

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