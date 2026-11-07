Rząd Tajwanu zatwierdził uruchomienie Narodowego Funduszu Stabilizacyjnego o wartości 500 mld NT$, czyli 15,26 mld USD, aby wesprzeć lokalny rynek akcji w obliczu znacznej zmienności oraz międzynarodowej niepewności politycznej i gospodarczej. Jak podaje Taipei Times, komitet zarządzający funduszem będzie mógł interweniować w handlu, aby wesprzeć tajwańskie akcje.

Uruchomienie funduszu jest oczekiwane w przyszłym tygodniu i będzie dziesiątym przypadkiem jego interwencji na rynku akcji. Ministerstwo Finansów Tajwanu oświadczyło, że decyzję podjęto z powodu przedłużającej się wyprzedaży akcji przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz znacznego spadku zaufania na rynku.

Ograniczenia krótkiej sprzedaży

Tajwański organ nadzoru finansowego ogłosił również tymczasowe ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży akcji, które wejdą w życie w poniedziałek. Limit śróddziennego pożyczania papierów wartościowych na potrzeby krótkiej sprzedaży zostanie obniżony z 30% do 3% średniego dziennego wolumenu obrotu daną akcją w ciągu poprzednich 30 sesji giełdowych.

Ponadto zabezpieczenie gotówkowe przy pożyczaniu papierów wartościowych zostanie podniesione z 90% do 130% wartości akcji. Regulator wezwał również spółki notowane na giełdzie do odkupywania własnych akcji na otwartym rynku w celu odbudowy zaufania inwestorów.

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Spadek indeksu TAIEX

Podczas porannej sesji indeks TAIEX spadł o 3 737,67 punktu, co było największym spadkiem śróddziennym w jego historii. Później straty się zmniejszyły, jednak handel zakończył się spadkiem o 1 873,08 punktu, do 39 701,64 punktu. Był to czwarty największy jednodniowy spadek indeksu pod względem liczby punktów.

Rynek spadał w związku z rosnącymi obawami o możliwe spowolnienie inwestycji w centra danych dla sztucznej inteligencji. W ciągu tygodnia TAIEX stracił 5 510 punktów, czyli 12,19%, a od rocznego maksimum wynoszącego 49 968,92 punktu, odnotowanego 6 października, spadł o 10 267,28 punktu, czyli 20,55%, wchodząc w obszar bessy.

Premier Cho Jung-tai poinformował, że polecił regulatorom finansowym uważnie monitorować sytuację na rynku i elastycznie reagować na jej zmiany. Ministerstwo Finansów wskazało, że tygodniowy spadek TAIEX o 12,19% ustąpił jedynie spadkowi Philadelphia Semiconductor Index o 15,7%.

W ubiegłym miesiącu sprzedaż netto tajwańskich akcji przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych wyniosła 994,316 mld NT$, co było rekordowym wynikiem w skali jednego miesiąca. W tym miesiącu, według stanu na wczoraj, sprzedaż netto osiągnęła kolejne 524,4 mld NT$.

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