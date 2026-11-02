Rząd Tasmanii w Australii rozważa możliwość utrzymania bezpłatnych przejazdów transportem publicznym w stanie przez nieokreślony czas. Autobusy i promy na Tasmanii są obecnie bezpłatne do lipca 2027 roku, informuje ABC News.

Ocena kosztów i liczby pasażerów

W marcu władze stanowe wprowadziły bezpłatne przejazdy na trzy miesiące z powodu wysokich cen paliw. Następnie w budżecie przedłużono obowiązywanie tej decyzji do lipca 2027 roku, a koszt takiego przedłużenia oszacowano na 24 mln dolarów australijskich.

Minister transportu Kerry Vincent potwierdził, że rząd ustala, czy może nadal finansować bezpłatny transport. Jak powiedział, wzrost liczby pasażerów był „fantastyczny”. Władze muszą porównać koszty działalności operatora Metro i ogólnodostępnych tras autobusowych w całym stanie z efektem przechodzenia ludzi z samochodów do transportu publicznego.

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Projekt elektronicznego biletu wstrzymano

Na czas analizy wariantów rząd wstrzymał projekt nowego systemu elektronicznego biletu, opracowywanego przez firmę Cubic. Według Building Tasmania wartość kontraktu wynosi 27,7 mln dolarów australijskich, z czego wypłacono już 11,9 mln.

W ubiegłorocznym raporcie rocznym wskazano, że wspólny system biletowy będzie kosztował 65 mln dolarów australijskich, jednak później rząd oświadczył, że kwota ta była skutkiem błędu ludzkiego. Vincent nie potrafił powiedzieć, jakie konsekwencje dla władz może mieć wycofanie się z kontraktu. Rząd może również wprowadzić system liczenia pasażerów, nawet jeśli przejazdy pozostaną bezpłatne, aby oceniać popyt.

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