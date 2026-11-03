Rząd Tajlandii zatwierdził harmonogram pierwszej parlamentarnej debaty nad wotum nieufności wobec premiera Anutina Charnvirakula i członków jego gabinetu. Debata odbędzie się od 7 do 11 grudnia, potrwa cztery dni, a głosowanie nad wotum zaufania zaplanowano na 11 grudnia — informuje Channel NewsAsia, powołując się na rzecznika rządu Ekkapoba Pienpisesa.

Oskarżenia opozycji

Partie opozycyjne złożyły wniosek przeciwko 18 ministrom rządzącej partii Bhumjaithai, w tym samemu Anutinowi. Opozycja twierdzi w nim, że mogło dojść do nieprawidłowości podczas wyborów do wyższej izby parlamentu, korupcji podczas egzaminów dla organów samorządu lokalnego, a także niewłaściwego zarządzania gospodarką i sytuacją podczas niedawnych powodzi.

Partia Bhumjaithai odrzuciła te oskarżenia i oświadczyła, że jest gotowa na parlamentarne rozpatrzenie sprawy. Opozycja może składać wniosek o wotum nieufności tylko raz w roku.

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Układ sił w parlamencie

Koalicja Anutina, która doszła do władzy po dużym zwycięstwie Bhumjaithai w lutowych wyborach, ma 292 mandaty w 499-osobowej Izbie Reprezentantów. Opozycja ma 207 mandatów. Do odwołania premiera lub ministra potrzebne jest poparcie ponad połowy członków izby.

Politolog z Uniwersytetu Rangsit Wanwichit Boonprong uważa, że Anutin prawdopodobnie utrzyma stanowisko dzięki większości parlamentarnej, choć później możliwe są zmiany personalne w rządzie. Pozycję opozycji osłabia również fakt, że partia Kla Tham, mająca 58 posłów i nienależąca do koalicji Anutina, nie przyłączyła się do wniosku.

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