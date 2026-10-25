Tajlandzki gabinet ministrów w sierpniu zatwierdził projekt zbiornika Khlong Wang Tanot w prowincji Chanthaburi we wschodniej części kraju. Zbiornik o pojemności 99,5 mln metrów sześciennych ma wzmocnić zaopatrzenie w wodę szybko rozwijającego się wschodniego wybrzeża. Projekt nie może jednak ruszyć bez zezwolenia na wykorzystanie chronionego lasu Khao Sip Ha Chan oraz zgody Komitetu Parków Narodowych, podaje Channel NewsAsia.

Woda dla rolników i przemysłu

Budowa zbiornika ma potrwać siedem lat. Ma to być czwarty i największy zbiornik w zlewni Wang Tanot. Władze postrzegają go jako sposób na zapewnienie wody rolnikom i gospodarstwom domowym, a także na ograniczenie ryzyka powodzi poniżej biegu rzeki.

Część mieszkańców ma wątpliwości, czy nowa infrastruktura przede wszystkim pomoże społecznościom. Sołtyska wsi Ban Klong Yang, Sida Saengkla, poinformowała, że na terenie przyszłego zbiornika mieszka 654 osób w 334 gospodarstwach domowych. Niektórzy z nich są gotowi się przesiedlić, lecz obawiają się utraty domów i źródeł dochodu bez odpowiedniej rekompensaty.

Przedstawiciel Królewskiego Departamentu Nawadniania Thammanun Innooch oświadczył, że lokalne potrzeby wodne powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności. Jednocześnie przyznał, że do 70 mln metrów sześciennych nadwyżkowego spływu wód opadowych rocznie mogłoby potencjalnie być przekierowywane do sąsiedniej prowincji Rayong na potrzeby Wschodniego Korytarza Gospodarczego.

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Centra danych i siedliska słoni

Według prognozy tajlandzkiego Urzędu Krajowych Zasobów Wodnych przemysłowe zużycie wody we Wschodnim Korytarzu Gospodarczym, obejmującym prowincje Chachoengsao, Chonburi i Rayong, wzrośnie do 2037 roku o 58%. Bank Światowy szacuje całkowite roczne zapotrzebowanie na wodę w tych trzech prowincjach na 3,6 mld metrów sześciennych do 2037 roku i ostrzega przed możliwym niedoborem wynoszącym niemal 40% w przeciętnych warunkach oraz do 72% w latach suchych.

Ekolodzy i przedstawiciele służb ochrony przyrody ostrzegają, że zalanie lasu może dotknąć ważnego korytarza przemieszczania się dzikich słoni. Ponad 100 słoni przemieszcza się przez park narodowy i przyległe lasy w poszukiwaniu pożywienia i wody, zależnie od pory roku. Zdaniem specjalistów utrata żerowisk i dotychczasowych tras może zwiększyć kontakt zwierząt z ludźmi oraz ich wejścia na tereny rolnicze.

Departament Parków Narodowych zaproponował mniejszy wariant projektu, który zalałby około 112 hektarów parku narodowego, wraz z mniejszymi zbiornikami, gromadzeniem wody na istniejących zaporach oraz skuteczniejszym zarządzaniem zasobami. Departament Nawadniania uważa, że środki te będą niewystarczające wobec oczekiwanego popytu.

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