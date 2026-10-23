Jemeńskie siły rządowe oświadczyły, że w ciągu ostatnich 24 godzin zneutralizowały około 620 członków ruchu Huti, w tym dowódców polowych. Poinformowały również o zniszczeniu lub uszkodzeniu około 190 pojazdów wojskowych i systemów uzbrojenia.

Operacja na kilku frontach

Jak podaje Anadolu Agency, rzecznik jemeńskich sił rządowych Madżed Abd Allah an-Nuzajli oświadczył, że w ramach operacji „Świt Jemenu” przeprowadzono 1392 operacje rażenia celów. Według niego towarzyszyły im rajdy naziemne, szturmy, naloty i intensywny ogień na kilku odcinkach frontu.

Rzecznik twierdzi, że celami były zgrupowania sił Huti, ich posiłki, dowódcy polowi, umocnienia, okopy, pojazdy opancerzone, transport wojskowy, a także pozycje ciężkiego i średniego uzbrojenia. Oświadczył, że operacje zakłóciły system dowodzenia i linie zaopatrzenia ruchu.

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Walki w prowincji Taiz

W południowo-zachodniej prowincji Taiz wojska rządowe, według an-Nuzajliego, przeprowadziły rajdy i kontrataki na pozycje Huti oraz posunęły się naprzód na froncie Al-Akrud. Oświadczył również, że wojskowi nie pozwolili siłom Huti na przegrupowanie się ani odzyskanie wcześniej utraconych pozycji.

Dane dotyczące strat i uszkodzonego sprzętu przedstawione przez siły rządowe nie zostały niezależnie potwierdzone. An-Nuzajli oświadczył także, że dalsze przerzucanie posiłków przez Huti nie zmieni przebiegu walk, a siły rządowe śledzą ich przemieszczanie się i możliwości wojskowe.

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