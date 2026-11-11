Jemeńskie siły rządowe ogłosiły zajęcie nowych strategicznych pozycji i dominujących wzniesień w prowincji Al-Dżauf podczas operacji „Świt Jemenu”. Oddziały nasiliły również naloty, ataki dronów i ostrzał artyleryjski pozycji oraz posiłków Huti na kilku kierunkach, podaje Asharq Al-Awsat.

Walki w Al-Dżauf i Ad-Dali

Rzecznik jemeńskich sił zbrojnych Madżed al-Nuzajli oświadczył, że siły rządowe uderzyły w sprzęt wojskowy i zgrupowania bojowników Huti w Al-Dżauf. Według niego jednostki Sił Szybkiego Reagowania i Sił Tarczy Narodu zajęły nowe pozycje i wzniesienia, a operacja ma na celu rozszerzenie kontroli rządowej w prowincji.

W prowincji Ad-Dali wojska rządowe, według źródła wojskowego, odparły atak Huti w sektorze Hadżar na północnym zachodzie prowincji. Walki toczyły się w pobliżu góry Al-Hasza. Źródło twierdzi, że napastnicy ponieśli straty, utracili sprzęt i wycofali się.

Doniesienia o walkach w Maribie i Taiz

Na północnym froncie w Maribie artyleria ostrzelała pozycje i pojazdy Huti. Źródła wojskowe oświadczyły, że Siły Szybkiego Reagowania zaatakowały bojowników i miejsca ich koncentracji, w wyniku czego zginęło 16 bojowników Huti, a inni zostali ranni.

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W Taiz wojska rządowe i oddziały Ludowego Ruchu Oporu, według źródła, odparły ataki Huti na kierunkach Al-Akrud i Asz-Szakab na południowy wschód od miasta. Według źródła wojskowego Huti próbowali posunąć się w kierunku pozycji armii w Kahlaniu, lecz zostali odparci. Źródło poinformowało również, że Huti wznowili ostrzał dzielnic mieszkalnych na wschodzie i północy Taiz: jeden cywil został ranny, a domy i budynki mieszkalne zostały uszkodzone.

Skala operacji według danych wojskowych

Jemeńskie siły zbrojne poinformowały, że w ramach ostatnich operacji przeprowadziły 17 nalotów, 123 ataki dronów, 60 uderzeń z wyrzutni rakietowych i 782 ostrzały artyleryjskie pozycji oraz obiektów wojskowych Huti. Według ich danych drony działały w Al-Dżaufie, Maribie, Al-Mudaribie i na froncie południowo-zachodnim.

Al-Nuzajli oświadczył, że uderzenia były wymierzone między innymi w umocnienia, stanowiska artyleryjskie, pozycje snajperskie, zgrupowania wojsk i posiłki Huti. Według niego spowodowało to znaczne straty wśród Huti i zmusiło dziesiątki ich bojowników do opuszczenia pozycji w Al-Dżaufie, Maribie i Taiz.

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