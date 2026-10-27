Jemeńskie siły rządowe oświadczyły, że zdobyły strategiczne wzgórza w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab oraz góry Al-Midan w prowincji Taiz. Walki toczyły się również w samym Taiz i okolicznych rejonach, informuje Asharq Al-Awsat.

Walki w pobliżu strategicznej cieśniny

Według rządowych źródeł wojskowych starcia w pobliżu Bab al-Mandab odbyły się między Huti a siłami rządowymi wspieranymi przez Brygady Gigantów, Siły Tarczy Narodu i brygady Tihamy. Strony walczyły o kontrolę nad wzgórzami górującymi nad cieśniną. Walkom towarzyszyły naloty na pozycje Huti w pobliżu portowego miasta Mocha i wzdłuż zachodniego wybrzeża Jemenu.

Rządowe źródła wojskowe twierdzą, że ich oddziały zajęły kilka wzniesień po ataku na pozycje Huti. Według nich część bojowników została zabita lub ranna, a inni opuścili obszar łodziami. Wcześniejsze doniesienia wskazywały również na uderzenia w łodzie i sprzęt morski, które Huti mieli wykorzystywać do przerzucania posiłków i wyposażenia do cieśniny.

Starcia w Taiz i ofiary wśród cywilów

W Taiz siły rządowe poinformowały o zajęciu góry Al-Midan po walkach wspieranych nalotami. Źródła terenowe podały, że rządowi wojskowi i lokalni bojownicy ustanowili kontrolę ogniową nad odcinkami drogi Al-Dabab. Jednocześnie pułkownik jemeńskiej armii Abdulbasit al-Bahr poinformował o silnym oporze w pobliżu obozu wojskowego Stare Lotnisko oraz w rejonie Madarat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walki toczyły się również na kierunkach Shakab i Al-Akrud. Źródła rządowe oświadczyły, że odparły atak Huti w Al-Akrud. Władze Taiz oskarżyły snajperów Huti o zabicie pięciu cywilów i zranienie kolejnych pięciu, w tym dzieci, w wioskach Hamma, Al-Damna i sąsiednich społecznościach. Według ich danych ostrzał dotknął także dzielnice mieszkalne na obrzeżach miasta.

Oświadczenie o operacji na dużą skalę

Jemeńskie siły zbrojne oświadczyły, że w ciągu 24 godzin przeprowadziły 1276 uderzeń w ramach operacji „Świt Jemenu”. Rzecznik wojskowy, pułkownik Majed al-Nuzaili, poinformował, że celami były centra dowodzenia, pozycje obronne i ogniowe, posiłki, transport, magazyny broni i amunicji. Wojsko oświadczyło również, że zneutralizowało około 382 dowódców i bojowników Huti oraz zniszczyło lub uszkodziło 140 jednostek sprzętu i ciężkiego uzbrojenia.

Jemeńskie Ministerstwo Praw Człowieka potępiło ostrzał gęsto zaludnionych obszarów Taiz z moździerzy, rakiet Katiusza i rakiet balistycznych. Premier Shaya al-Zindani podczas rozmowy z ambasadorem Unii Europejskiej w Jemenie Patrickiem Simonnetem wezwał do zwiększenia międzynarodowej presji, aby zakończyć oblężenie Taiz i otworzyć drogi dla ludności cywilnej oraz pomocy humanitarnej.

Czytaj nas na