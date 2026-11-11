Raport rządowy w Niemczech podkreślił znaczenie pracy migrantów — Der Spiegel
W Niemczech nowy rządowy raport dotyczący integracji wskazuje na znaczenie pracy imigrantów dla kraju oraz szybką integrację rodzin. Poinformował o tym Der Spiegel.
Gazeta charakteryzuje dokument jako nowe badanie. W tytule swojego materiału Der Spiegel stawia pytanie, na ile skutecznie przebiega integracja w Niemczech.
Praca i integracja rodzin
Zgodnie z danymi przytoczonymi we wstępie do materiału badanie pokazuje znaczenie wkładu imigrantów w pracę. Osobno wskazuje ono na szybkie tempo integracji rodzin.
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Publikację ilustruje zdjęcie migranta z Gwinei-Konakry, który pracuje w piekarni w Sprockhövel. W podpisie pod zdjęciem zaznaczono, że kształcenie zawodowe wykwalifikowanych pracowników w Niemczech wymaga migracji.
Stosunek do imigrantów
Der Spiegel analizuje wnioski z badania na tle rosnącej nienawiści wobec imigrantów w Niemczech i nazywa tę tendencję niepokojącą. W zapowiedzi materiału zaznaczono również, że w kontekście przestępstw wyróżnia się jedna grupa.