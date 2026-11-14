Reprezentacja Urugwaju pokonała Argentynę 2:1 w meczu towarzyskim na stadionie La Bombonera w Buenos Aires. Było to pierwsze spotkanie argentyńskiej drużyny po tym, jak Lionel Messi na początku października zakończył karierę reprezentacyjną, informuje Asharq Al-Awsat.

Dwa gole Urugwaju w pięć minut

Wynik meczu został otwarty w 48. minucie po samobójczym golu obrońcy Argentyny Leonardo Balerdi. Już w 53. minucie Maximiliano Araújo podwoił przewagę Urugwajczyków. Był to pierwszy mecz zespołu pod wodzą nowego selekcjonera Diego Forlána.

Argentyna zmniejszyła stratę w 73. minucie dzięki bramce Juliána Álvareza, jednak nie zdołała wyrównać. W materiale zaznaczono, że reprezentacja Argentyny utrzymywała się przy piłce, lecz brakowało jej ostrości w ataku.

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Numer 10 pozostawiono wolny

Lionel Scaloni, który w tym tygodniu przedłużył kontrakt z reprezentacją Argentyny do 2030 roku, nie przekazał nikomu numeru 10, z którym występował Messi. Trener wyjaśnił, że nie zdecydował jeszcze, kto będzie następcą piłkarza, dlatego postanowił na razie pozostawić ten numer wolny.

Argentyna rozegra następny mecz towarzyski we wtorek z Kostaryką w Córdobie. Tego samego dnia Urugwaj podejmie reprezentację Dominikany.

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