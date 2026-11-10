W Stanach Zjednoczonych Departament Rolnictwa (USDA) zaproponował zaostrzenie wymogów dla uczestników Programu Dodatkowej Pomocy Żywnościowej SNAP. Według szacunków resortu w pierwszym roku obowiązywania proponowanej zasady prawo do pomocy może stracić 6,3 mln osób, czyli 3,2 mln gospodarstw domowych. Informuje o tym The Hill.

Zmiana zasad dostępu

USDA proponuje zniesienie mechanizmu szerokiej kategorycznej kwalifikowalności do SNAP. Pozwalał on rodzinom ubiegać się o pomoc żywnościową, jeśli kwalifikowały się do Tymczasowej Pomocy dla Potrzebujących Rodzin (TANF), bez odrębnego potwierdzania spełnienia federalnych progów dochodowych.

W materiale zaznaczono, że progi dla TANF są na ogół o 130–200% wyższe od federalnego poziomu ubóstwa, podczas gdy dla SNAP wynoszą 130%. W projekcie zasady stwierdzono, że zmiany mają zachować świadczenia dla osób, które najbardziej ich potrzebują. USDA prognozuje, że nowe rozwiązania dotkną około 17,6% uczestników SNAP.

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Reakcja i wcześniejsze ograniczenia

Demokratyczna członkini Izby Reprezentantów Angie Craig, czołowa demokratka w Komisji Rolnictwa Izby Reprezentantów, nazwała projekt zasady okrutnym i bezdusznym. Jej zdaniem zawężenie prawa do SNAP wpłynie również na kwalifikowalność do innych programów wsparcia, w tym Specjalnego Dodatkowego Programu Żywieniowego dla Kobiet, Niemowląt i Dzieci oraz Summer EBT.

Uwagi publiczne dotyczące inicjatywy będą przyjmowane do 10 grudnia. W ubiegłym roku administracja Trumpa forsowała cięcia SNAP za pośrednictwem ustawy One Big Beautiful Bill, która, według The Hill, przewidywała cięcia programu o 180 mld dolarów oraz dodatkowe wymogi dotyczące pracy w celu otrzymania pomocy.

Ustawa wymagała również od stanów obniżenia wskaźnika błędów w programie do 6% lub mniej do roku fiskalnego 2028. Według najnowszych danych USDA przepis ten dotyczy 41 stanów, którym grozi ograniczenie części finansowania SNAP. W ciągu roku liczba uczestników programu pomocy żywnościowej zmniejszyła się o około 13%.

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