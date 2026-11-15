Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt ma w ciągu najbliższej doby dołączyć do dwóch innych amerykańskich lotniskowców na Bliskim Wschodzie. Wówczas łączna liczba lotniskowców USA w regionie wzrośnie do trzech, informuje Anadolu Agency, powołując się na „The New York Times”, który cytuje amerykańskiego urzędnika wojskowego.

Brak oficjalnego potwierdzenia

Pentagon i Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA, które kieruje operacjami wojskowymi na Bliskim Wschodzie, oficjalnie nie potwierdziły harmonogramu rozmieszczenia USS Theodore Roosevelt.

Informacje o możliwym przybyciu lotniskowca pojawiły się w związku z ponownym wzrostem napięcia wokół Bahrajnu. Według agencji Iran w niedzielę po raz drugi w ciągu trzech dni zaatakował ten kraj dronami. Wcześniej, w piątek, siły amerykańskie przechwyciły dwa irańskie drony zmierzające w kierunku tego państwa Zatoki Perskiej.

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Rozmowy z Teheranem utknęły w martwym punkcie

Według Anadolu Agency ataki nastąpiły po około dwumiesięcznej przerwie w działaniach zbrojnych, podczas gdy rozmowy pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem znalazły się w impasie. Prezydent USA Donald Trump niedawno odsunął wiceprezydenta J.D. Vance’a od udziału w rozmowach pokojowych i oświadczył w mediach społecznościowych, że Waszyngton nie potrzebuje już porozumienia z Teheranem.

Amerykańskie wojsko wcześniej również zdementowało doniesienia izraelskiego medium o rzekomych przygotowaniach do możliwego wznowienia operacji przeciwko Iranowi. Określiło twierdzenia o zmianach w rozmieszczeniu sił USA w regionie jako „czyste spekulacje”.

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