Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców ostrzegło przed szybkim pogarszaniem się sytuacji humanitarnej w Jemenie, która dotyka ponad 65 tysięcy uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Nasilenie działań zbrojnych, trudności gospodarcze oraz ograniczenia dostępu humanitarnego zmuszają tysiące ludzi do walki o przetrwanie, informuje Anadolu Agency.

Sytuacja w obozie Kharaz

Szczególne zaniepokojenie UNHCR budzi sytuacja w obozie dla uchodźców Kharaz w południowo-zachodnim muhafazacie Lahdż. Przebywa tam około 9,5 tysiąca uchodźców z Somalii i Etiopii. UNHCR nie zweryfikowało ofiar wśród uchodźców, jednak ostrzał w pobliżu obozu zakłócił działanie podstawowych usług i ograniczył przemieszczanie się ludzi.

W obozie zamknięto szkoły, a pomoc prawną i usługi związane z wydawaniem dokumentów zawieszono. Według rzecznika UNHCR Matthew Saltmarsha część rodzin wyjeżdża do południowych regionów kraju, w tym do Adenu, drogami używanymi przez strony konfliktu, co naraża ludzi na dodatkowe niebezpieczeństwo.

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Przemieszczenia i niedobór finansowania

Od początku eskalacji działań zbrojnych w sierpniu UNHCR pomogło około 600 somalijskim uchodźcom dobrowolnie powrócić z Adenu do Mogadiszu trzema lotami. Kolejne ponad 1,1 tysiąca osób wyraziło chęć powrotu, jednak dalsze operacje utrudniają ataki i niestabilna sytuacja bezpieczeństwa.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku drogą morską do Jemenu przybyło ponad 134 tysiące osób ubiegających się o azyl i migrantów — około 22% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W październiku w pobliżu Dżibuti, według dostępnych doniesień, zginęło co najmniej 139 osób, które próbowały dotrzeć do Jemenu. W ciągu ostatniego miesiąca w kraju przemieściło się ponad 280 tysięcy Jemeńczyków, a apel humanitarny UNHCR dla Jemenu jest sfinansowany jedynie w 19%.

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