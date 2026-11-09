Przywódcy państw Azji Centralnej omówili 6 listopada w Astanie zagrożenia związane z wykorzystywaniem internetu i sztucznej inteligencji przez grupy prowadzące działalność terrorystyczną. Spotkanie odbyło się w ramach Procesu Akaba z udziałem prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa, prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa, króla Jordanii Abdullaha II, prezydentów Tadżykistanu i Turkmenistanu, a także wysokich rangą urzędników z Kirgistanu i Azerbejdżanu.

Propozycja Uzbekistanu

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew oświadczył, że Taszkent jest gotowy przyjąć regionalną jednostkę Biura ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu. Jak zaznaczył, takie biuro mogłoby wzmocnić współpracę państw regionu w zakresie zgłaszania treści terrorystycznych, wykrywania finansowania terroryzmu oraz szkolenia specjalistów.

Jak informuje OilPrice, uczestnicy dyskusji poświęcili uwagę wykorzystaniu sztucznej inteligencji do rozpowszechniania propagandy i dezinformacji, w tym za pomocą deepfake’ów, a także do rekrutowania nowych zwolenników. Uczestnicy rozważali również ryzyko wykorzystania takich technologii do utrudniania śledztw dotyczących domniemanej działalności terrorystycznej.

AI, edukacja i przeciwdziałanie radykalizacji

Mirzijojew podkreślił, że sztuczna inteligencja może pomóc organom państwowym szybciej wykrywać i powstrzymywać działalność grup. Powiązał także poszerzanie dostępu do edukacji i możliwości ekonomicznych z mniejszą podatnością ludzi na radykalne przekazy.

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Uzbecki prezydent zaproponował uruchomienie programu „Oświecenie przeciw niewiedzy w epoce cyfrowej” pod auspicjami Centrum Cywilizacji Islamskiej w Taszkencie.

Zagrożenia z Afganistanu

W materiale zaznaczono, że dla państw Azji Centralnej utrzymują się zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z grupami bazującymi w Afganistanie. W Tadżykistanie w ciągu ostatniego roku doszło do kilku zbrojnych incydentów przez granicę. Jednocześnie w północnych rejonach Afganistanu graniczących z państwami Azji Centralnej w 2026 roku odnotowano wzrost liczby starć między siłami Talibanu a grupami działającymi niezależnie od niego.

Podczas przesłuchania w Kongresie USA w czerwcu 2025 roku Brianna Todd, ekspertka ds. bezpieczeństwa Azji Centralnej na amerykańskim Uniwersytecie Obrony Narodowej, oświadczyła, że ISIS-Chorasan coraz aktywniej wykorzystuje rozproszone sieci operacyjne osób z Azji Centralnej. W jej ocenie grupa wykorzystuje szyfrowane platformy, kodowany język i treści tworzone przez AI, aby unikać wykrycia i wpływać na odbiorców.

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