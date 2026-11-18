W Abu Zabi w ZEA rozpoczęło się drugie doroczne biennale sztuki publicznej Public Art Abu Dhabi Biennial. Bierze w nim udział 21 artystów ze ZEA i innych krajów, a ich prace umieszczono w otwartych przestrzeniach miejskich, w tym w Souq Al Mina, dzielnicy Mina Zayed oraz na wyspie Saadiyat, podaje The National.

Wystawa nosi tytuł Home: A Glossary for a Communal Sense of Place i poświęcona jest różnym wyobrażeniom domu, wspólnoty oraz związku człowieka z otoczeniem. Artyści odwołują się do wspomnień z dzieciństwa, tradycji kulturowych i codziennych praktyk, które kształtują poczucie wspólnej przestrzeni.

Instalacje o morzu, migracji i dziedzictwie

Ghański artysta Serge Attukwei Clottey stworzył monumentalną instalację Wole Wohe, której nazwa oznacza „znamy się”. Praca składa się z używanych plastikowych kanistrów, które w Ghanie tradycyjnie wykorzystywano do przechowywania oleju, a później wody i innych niezbędnych rzeczy. Instalacja porusza tematy migracji, tożsamości kulturowej i pojęcia domu. Przez około dziesięć miesięcy pracowali nad nią członkowie społeczności artysty w Labadi, po czym konstrukcję przewieziono do Abu Zabi i zmontowano z udziałem lokalnych pracowników.

Emiracki artysta Khalid Al Banna zaprezentował pracę Gargour, inspirowaną tradycyjnymi pułapkami na ryby, z których korzystały pokolenia rybaków w Emiratach. Dużą współczesną rzeźbę umieszczono w Mina Zayed, dzielnicy, która od ponad pół wieku odgrywa ważną rolę jako port handlowy i centrum handlu morskiego Abu Zabi.

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Dźwiękowe piece i przestrzeń spotkań

Meksykańska artystka Vica Pacheco pokazała instalację OO! (Oven-Organ), składającą się z trzech pieców opalanych drewnem, które jednocześnie są eksperymentalnymi instrumentami muzycznymi. Gdy podgrzewa się w nich wodę, para przechodzi przez system fletów i tworzy dźwięk. Praca nawiązuje do meksykańskich ulicznych sprzedawców pieczonych batatów i bananów, którzy informują o swojej obecności gwizdkami parowymi. W ramach instalacji lokalni kucharze również przygotowują jedzenie dla odwiedzających.

Ghański kolektyw blaxTARLINES KUMASI zaprezentował kompozycję AGORA: A Dance of Umbrella Forests — skupisko parasoli zaprojektowanych z odniesieniami do tradycyjnych ghańskich tkanin kente, fugu i adinkra. Libański artysta Akram Zaatari w pracy Above and Below przedstawił drzewo oliwne, którego korzenie oplatają starożytny sarkofag, badając związek natury, historii i ochrony obiektów w ich środowisku.

Oprócz instalacji program biennale obejmuje performanse, warsztaty, dyskusje i wycieczki. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a potrwa ona do 15 lutego 2027 roku.

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