W galerii Rizq Art Gallery na wyspie Al Reem w Abu Zabi w ZEA otwarto indywidualną wystawę emirackiej artystki Reem Al Mubarak What We Left In The Sandbox. Projekt potrwa do 10 stycznia i jest poświęcony pamięci, dziecięcej zabawie oraz zwykłym przedmiotom, które mogą przywoływać wspomnienia z przeszłości, informuje The National.

Interaktywne prace

Kurátorką ekspozycji została emiracka architektka i badaczka Azza Abualam. Wystawa nie ma wyznaczonej trasy: odwiedzającym proponuje się samodzielne wybranie kolejności poznawania prac oraz interakcję z nimi poprzez dotyk, ruch i zabawę.

W ekspozycji wykorzystano folię bąbelkową, piasek, folię aluminiową, plastikowe krzesła, elementy akrylowe oraz motywy gry w kółko i krzyżyk. Zainstalowano tu również zamek z piasku w proporcjach odpowiadających dziecięcemu postrzeganiu: dorośli odwiedzający muszą się schylać, aby wejść do środka. Inna praca przekształca fotografię w metalową przesuwaną układankę, której części można przesuwać, lecz całkowite odtworzenie pierwotnego obrazu jest niemożliwe.

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Wspomnienia innych ludzi

Al Mubarak powiedziała, że pomysły na prace pojawiały się także podczas jej sześciomiesięcznej rezydencji w Cultural Foundation w Abu Zabi. Artystka eksperymentowała z folią bąbelkową i piaskiem zebranym w różnych częściach ZEA, a także wykorzystywała historie usłyszane w rozmowach z innymi ludźmi.

W szczególności jedna rozmówczyni wspomniała, jak próbowała przejechać rowerem po folii bąbelkowej, pękając bąbelki w równej linii. Al Mubarak powtórzyła to doświadczenie w pracowni, stworzyła formę i przekształciła eksperyment w jedną z niebieskich prac na wystawie. Inna rozmowa o folii aluminiowej pokazała, że ten sam materiał może wywoływać różne skojarzenia: przyjaciółka artystki wyobrażała ją sobie jako pieniądze, a sama Al Mubarak robiła z folii zabawki.

Artystka dążyła do tego, by nie narzucać odwiedzającym własnej biografii, lecz pozostawić przestrzeń dla ich wspomnień i interpretacji. Jak powiedziała, najważniejszym rezultatem było to, że ludzie zaczęli dzielić się własnymi dziecięcymi skojarzeniami, w tym wspominali przyjemność z pękania folii bąbelkowej.

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