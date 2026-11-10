Przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych mają w tym tygodniu przeprowadzić w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nową rundę rozmów dotyczących zakończenia wojny. Na spotkaniu planowane jest omówienie mechanizmów monitorowania zawieszenia broni, bezpieczeństwa powojennego oraz kwestii terytorialnych — informuje The Japan Times.

Dwa dni rozmów

Wysoki rangą amerykański urzędnik, który rozmawiał z dziennikarzami pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że przed trójstronnym spotkaniem Waszyngton codziennie kontaktował się zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Według niego przedstawiciele stron mogą osiągnąć postęp w ciągu dwóch zaplanowanych dni rozmów w Abu Zabi.

Pierwsza sesja będzie poświęcona monitorowaniu zawieszenia broni oraz kwestiom bezpieczeństwa po wojnie. Chodzi w szczególności o mechanizmy konsultacji w sprawie bezpieczeństwa, komunikację kryzysową i środki deeskalacyjne. Podczas drugiej sesji strony mają przejść do kwestii terytorialnych. Amerykański urzędnik oświadczył, że w ostatnich dniach obie strony wykazywały elastyczność, ale nie podał szczegółów.

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Gwarancje bezpieczeństwa i stanowiska stron

Według urzędnika amerykańska delegacja zapytała Rosję, jako państwo-agresora, czy zgodzi się ona na udzielenie Ukrainie przez USA i Europę gwarancji bezpieczeństwa podobnych do przewidzianych w artykułach 4 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ukraina nie jest członkiem NATO.

Rozmowy są wznawiane po przerwie, która rozpoczęła się w lutym, gdy uwaga administracji prezydenta USA Donalda Trumpa przesunęła się na wojnę w Iranie. Jednocześnie prezydent Rosji Władimir Putin publicznie podtrzymuje swoje od dawna zgłaszane żądania, aby Ukraina odstąpiła znaczne terytoria i zrezygnowała z przyszłego członkostwa w NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzuca te żądania.

Kraje europejskie, według źródeł publikacji, nalegają, aby Rosja zakończyła wojnę przeciwko Ukrainie przed rozpoczęciem rozmów o szerszej architekturze bezpieczeństwa na kontynencie. Amerykański urzędnik oświadczył również, że negocjatorzy muszą stworzyć nowy system bezpieczeństwa, nie precyzując jego parametrów.

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