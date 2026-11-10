W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odrestaurowano do stanu umożliwiającego jazdę historyczne policyjne Porsche 924. W 1979 roku samochód eskortował królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II podczas jej pierwszej wizyty państwowej w ZEA. Pojazd oficjalnie przekazano z powrotem policji w Abu Zabi podczas ceremonii w muzeum Al Maqta, podaje The National.

Według Porsche i policji w Abu Zabi, 924 stał się pierwszym samochodem sportowym we flocie Federalnej Policji ZEA. Wprowadzono go do służby nieco ponad siedem lat po założeniu kraju, na czas wizyty Elżbiety II i księcia Filipa, którzy przybyli do Zatoki Perskiej królewskim jachtem Britannia.

Malowanie z 1979 roku

Renowacja trwała kilka miesięcy i została przeprowadzona przez Porsche Centre Abu Dhabi and Al Ain. Zewnętrzną część samochodu oczyszczono aż do metalu i pomalowano w oryginalnych zielonych i białych kolorach. Policyjne oznaczenia odtworzono farbą, a nie nowoczesnymi naklejkami, aby zachować detal pierwotnego malowania.

Odrestaurowano również zamontowane na dachu syrenę i moduł świetlny, a elementy zewnętrznego wykończenia, uszczelnienia i gumowe uszczelki naprawiono lub wymieniono. Blok silnika był w dobrym stanie, jednak aby przywrócić samochód do stanu umożliwiającego jazdę, specjaliści naprawili lub wymienili przewody paliwowe, węże układu chłodzenia, paski oraz elementy układu hamulcowego. Podwozie samochodu oczyszczono, sprawdzono i naprawiono.

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Pokaz w Dubaju

We wnętrzu zdemontowano siedzenia, a uszkodzoną tkaninę zastąpiono oryginalną tapicerką Porsche dostarczoną z Niemiec. Skórzane elementy zachowano tam, gdzie było to możliwe, a także odrestaurowano deskę rozdzielczą, wykładzinę i wykończenie wnętrza.

Pierwszy publiczny pokaz odrestaurowanego Porsche zaplanowano podczas festiwalu Icons of Porsche w dzielnicy Nad Al Sheba w Dubaju 21–22 listopada. Następnie samochód wróci do muzeum Al Maqta, które jest jednym z najwcześniejszych obiektów policyjnych w Abu Zabi.

Renowacja zbiegła się również z 50. rocznicą linii transaxle Porsche, zapoczątkowanej modelem 924 w 1976 roku. W takich samochodach silnik znajduje się z przodu, a skrzynia biegów i mechanizm różnicowy z tyłu, co sprzyja rozłożeniu masy między dwiema częściami pojazdu.

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