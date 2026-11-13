W Abu Zabi osiem osób skazano na więzienie za udział w masowej bójce w hotelu, z którą związani byli zawodnicy mieszanych sztuk walki Usman Nurmagomedov i Merab Dvalishvili. Dwóch kolejnych uczestników sprawy ukarano grzywnami. poinformowało BBC Sport.

Wyroki i grzywny

Po starciu, do którego doszło w środę, policja w Abu Zabi poinformowała o dziesięciu zatrzymaniach. Departament sądowy emiratu podał w mediach społecznościowych, że wszystkich dziesięciu oskarżonych uznano za winnych w związku z bójką.

Według The National, na które powołuje się BBC Sport, sześć osób skazano na sześć miesięcy więzienia, grzywnę w wysokości 62 tys. funtów szterlingów dla każdej osoby oraz deportację po odbyciu kary. Uznano ich za winnych naruszenia bezpieczeństwa publicznego, wywołania paniki i narażenia życia.

Kolejne dwie osoby otrzymały taką samą karę za nagranie i opublikowanie filmu z bójki z wykorzystaniem technologii informacyjnych, co zakwalifikowano jako naruszenie prywatności. Dwóch innych ukarano grzywną po 10 200 funtów szterlingów za naruszenie bezpieczeństwa publicznego i napaść na inne osoby.

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Starcie między zespołami

Na nagraniu z incydentu, według opisu BBC Sport, widać, jak Nurmagomedov podchodzi do Dvalishvilego od tyłu i rzekomo go uderza. Następnie doszło do starcia między zawodnikami i członkami ich zespołów.

Współzałożyciel Real American Freestyle Chad Bronstein oświadczył, że Dvalishvili został zwolniony z aresztu i wrócił do zespołu w Abu Zabi. Dvalishvili miał walczyć z Brazylijczykiem Marlonem Moraesem na sobotnim turnieju RAF. Po incydencie opublikował nagranie, na którym otrzymywał pomoc medyczną z powodu zakrwawionej twarzy.

Nurmagomedov przybył do Abu Zabi, aby wesprzeć swojego brata Umara przed jego pojedynkiem z Amerykaninem Urijahem Faberem. Zespoły Nurmagomedova i Dvalishvilego starły się już podczas wydarzenia RAF w lipcu.

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