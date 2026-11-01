Na międzynarodowym lotnisku im. Nnamdiego Azikiwe w Abudży w Nigerii zatrzymano dwóch obywateli tego kraju mieszkających w Europie. Według Narodowej Agencji ds. Zwalczania Narkotyków w Nigerii (NDLEA) mężczyźni próbowali polecieć do Paryża po połknięciu łącznie 200 pakunków kokainy o masie 3,46 kg. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Zatrzymanie przed lotem do Paryża

Jak podała NDLEA, Aliokusa Godian Odife i Sam Blackburn zostali zatrzymani 28 października podczas kontroli pasażerów lotu Air France AF 832 z Abudży do Paryża. Rzecznik agencji Femi Babafemi poinformował, że skanowanie wykryło ciała obce w żołądkach obu mężczyzn.

Według NDLEA Odife pracuje w fabryce we Francji i przybył do Nigerii 21 października na krótki urlop. Agencja twierdzi, że przyznał się do połknięcia 110 pakunków, które później zostały wydalone z jego organizmu pod nadzorem. Według NDLEA ich masa wynosiła 1,901 kg.

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Wyniki badań laboratoryjnych

W odniesieniu do Blackburna NDLEA podała, że miał on rzekomo połknąć 90 pakunków o masie 1,559 kg, które również później zostały wydalone z jego organizmu. Agencja oświadczyła, że badania laboratoryjne potwierdziły obecność kokainy we wszystkich 200 pakunkach.

NDLEA poinformowała również o innych operacjach w kilku stanach Nigerii. W szczególności w stanie Lagos funkcjonariusze, według ich danych, skonfiskowali 976 kg skunku — silnej odmiany konopi — z dwóch pojazdów. W stanie Oyo zatrzymano dwóch mężczyzn podczas ładowania 554 kg tej substancji do ciężarówki.

Szef NDLEA Buba Marwa podziękował funkcjonariuszom zaangażowanym w operacje, w tym tym, którzy zatrzymali dwóch mężczyzn w Abudży. Wezwał także pracowników agencji do dalszego zwalczania nielegalnego handlu narkotykami oraz prowadzenia kampanii informacyjnych o niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem.

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