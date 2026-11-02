W australijskiej Adelajdzie z magazynu dziecięcej organizacji charytatywnej Puddle Jumpers skradziono darowizny przeznaczone dla potrzebujących rodzin jako prezenty świąteczne. Organizacja oszacowała wartość skradzionych rzeczy na około 23 tysiące dolarów, podaje ABC News.

Zabawki i 78 par butów

Według Puddle Jumpers z tymczasowego magazynu w Brompton zniknęły zabawki odłożone na prezenty świąteczne oraz 78 par butów, w tym nowe sneakersy Nike. Założycielka i dyrektorka generalna organizacji Melanie Tate oświadczyła, że strata jest większa niż pieniężna wartość rzeczy, ponieważ dzieci i rodziny, dla których przygotowywano pomoc, mogą jej nie otrzymać.

Organizacja pomaga między innymi dzieciom mieszkającym w samochodach, rodzinom, którym brakuje żywności, oraz dzieciom objętym opieką poza rodziną. Tate powiedziała, że właściciele magazynu poinformowali ją o kradzieży w piątek. Po przejrzeniu nagrań z kamer przypuszczała, że sprawcy mogli pojawiać się na terenie obiektu trzy lub cztery razy w ciągu tygodnia. Później pracownicy odkryli również, że w weekend z magazynu zniknęły dodatkowe rzeczy.

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Policja bada włamanie

Policja Australii Południowej potwierdziła, że prowadzi dochodzenie w sprawie włamania do obiektu w Brompton, do którego, według jej danych, doszło we wczesnych godzinach 28 października.

We wrześniu pożar poważnie uszkodził sklep charytatywny Puddle Jumpers przy Port Road w dzielnicy Hindmarsh. Policja uważa pożar za podejrzany i kontynuuje dochodzenie. Tate poinformowała, że organizacja rozważa opcje nowego lokalu.

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