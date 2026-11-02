W Adelaide rodzina Davisów znalazła w starym pudełku po aparacie Kodak fotografie Lloyda Evana Davisa, australijskiego wojskowego łącznościowca, który służył podczas II wojny światowej. Zdjęcia odkryła ciotka jego wnuka, Petera Davisa, w szufladzie wśród innych rodzinnych fotografii, informuje ABC News.

Lloyd Davis był znanym skrzypkiem, jednak jego służba w czasie wojny pozostawała mało znana nawet bliskim. Według Petera Davisa w rodzinie nie było zwyczaju wypytywać o wojenne doświadczenia jego dziadka. Wnuk badał historię rodziny przez dwa lata i już prześledził służbę Davisa na podstawie dokumentacji wojskowej.

Służba na kilku frontach

Lloyd Davis służył w Egipcie, Palestynie, Syrii, Nowej Gwinei i na Borneo. Odkryte fotografie pozwoliły jego wnukowi uzupełnić oficjalne dokumenty o wizualne świadectwa. Peter Davis powiedział, że wśród nich znalazł zdjęcie Bejrutu, które jego zdaniem wiąże się z wyzwoleniem miasta wspomnianym w wojskowych dokumentach jego dziadka.

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Peter Davis zaznaczył również, że australijskim wojskowym nie wolno było zabierać ze sobą aparatów, a wykonane zdjęcia musiały przejść cenzurę. Jego zdaniem wyjaśnia to zawartość znalezionej kolekcji: przeważają w niej nie sprzęt wojskowy ani kolumny, lecz miejskie krajobrazy, budynki i codzienne życie.

Krajobrazy Bliskiego Wschodu i żołnierze w kadrze

Na zdjęciach przedstawiono Syrię, Liban i Gazę z lat 40. XX wieku: most przy cytadeli w Aleppo, wieże ciśnień w Trypolisie, rybaków na plaży w Aszkelonie, cmentarz Wspólnoty Narodów w Gazie, targ i Wielki Meczet miasta. W kolekcji są również zdjęcia miejscowych mieszkańców, wielbłądów i osłów na górskiej drodze niedaleko Trypolisu.

Davis osobno uwiecznił żołnierzy ze swojego oddziału podczas bitwy na śnieżki w górach między Latakią a Aleppo w 1941 roku. Peter Davis przesłał kopie zdjęć do Australijskiego Pomnika Wojennego, który wyraził zainteresowanie nabyciem tego zdjęcia do swojej kolekcji.

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