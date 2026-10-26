25 października funkcjonariusze przechwycili pięć pozostawionych bez nadzoru walizek zawierających 216 brykietów kokainy na lotnisku OR Tambo pod Johannesburgiem w Republice Południowej Afryki. Wartość skonfiskowanego ładunku przekracza 200 mln randów południowoafrykańskich. Bagaż przyleciał z międzynarodowego lotniska Guarulhos w São Paulo w Brazylii.

Podczas operacji nikogo nie zatrzymano. Obecnie nie wiadomo, kto miał odebrać skonfiskowane walizki. Południowoafrykańska policja oświadczyła, że konfiskata była wynikiem skoordynowanych działań organów ścigania wymierzonych w sieci handlu narkotykami, które wykorzystują punkty wjazdu do RPA do przemieszczania zakazanych substancji.

Dostawy z São Paulo

Jak informuje Daily Maverick, pod koniec sierpnia na lotnisku OR Tambo przechwycono również partię 333 kg kokainy, która przyleciała z São Paulo. Jej wartość oszacowano na około 167 mln randów.

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Brazylijska policja oświadczyła, że bada działalność grupy powiązanej z transportem kokainy przez lotnisko Guarulhos do Johannesburga i innych krajów. Według Federalnej Policji Brazylii uczestnicy procederu wykorzystywali pracowników firm działających na lotnisku, aby uzyskać dostęp do stref zamkniętych i załadować narkotyki na loty międzynarodowe. Według śledczych narkotyki ukrywano w bagażu w luku ładunkowym i opatrywano fałszywymi przywieszkami bagażowymi.

Operacje brazylijskich organów ścigania

22 września Federalna Służba Podatkowa Brazylii skonfiskowała w Guarulhos 116 kg kokainy ukrytej w trzech walizkach oznaczonych „Johannesburg”. Ładunek planowano wysłać do RPA, a jeden podejrzany został zatrzymany. 7 października Federalna Policja Brazylii przeprowadziła operację przeciwko grupie, którą określiła jako zaangażowaną w wysyłanie kokainy za granicę przez to lotnisko; w różnych rejonach wykonano 29 nakazów.

9 października na lotnisku Guarulhos skonfiskowano także 15 kg kokainy ukrytej w sprzęcie do pieczenia. Według organów ścigania partia ta była przeznaczona do Afryki Południowej. Południowoafrykańska policja poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch lat na lotnisku OR Tambo aresztowano 116 kurierów narkotykowych.

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