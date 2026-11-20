W Afganistanie z powodu ograniczenia finansowania pomocy humanitarnej zamknięto lub zawieszono działalność prawie 300 placówek medycznych. Wpłynęło to na dostęp do opieki zdrowotnej dla ponad miliona kobiet i dziewcząt, informuje UN News, powołując się na strukturę ONZ ds. równości płci UN Women, Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz ich partnerów.

UN Women oświadczyła, że ponad 100 dekretów wydanych przez de facto władze po objęciu przez nie władzy w 2021 roku znacząco ograniczyło kobietom możliwość poruszania się poza domem, dostęp do edukacji i zatrudnienia. Według agencji ograniczenia te coraz częściej uniemożliwiają kobietom, w tym kobietom w ciąży, uzyskanie niezbędnej pomocy medycznej.

Ryzyko utraty dostępu do opieki medycznej

Szefowa działań humanitarnych UN Women, Sofia Calltorp, ostrzegła, że w dłuższej perspektywie 22 miliony kobiet i dziewcząt w Afganistanie może stracić dostęp do usług zdrowotnych. Opowiedziała o kobiecie z prowincji Kunar, która doświadczyła kilku poronień, nie mając możliwości uzyskania pomocy medycznej.

Calltorp poinformowała również o kobietach, które drugą zimę z rzędu żyją w przesiedleniu po utracie domów w wyniku zeszłorocznego trzęsienia ziemi. Część z nich została później przesiedlona z powodu działań zbrojnych z Pakistanem lub silnych powodzi w ostatnich miesiącach.

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Zamknięcie punktów wsparcia

Z powodu braku finansowania w kraju zamknięto ponad 193 punkty wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć. Dotknęło to również ponad miliona kobiet i dziewcząt. Około 3,4 miliona kobiet i dziewcząt potrzebujących pomocy prawdopodobnie nie będzie miało dostępu do usług zaopatrzenia w wodę, sanitacji i higieny.

UN Women zapewnia nadzwyczajną pomoc pieniężną, doradztwo oraz szkolenia dotyczące rozpoczęcia małej działalności gospodarczej. Jednocześnie agencja podkreśliła, że programy te nie mogą usunąć skutków ograniczeń, które, według oceny organizacji, osłabiły ochronę kobiet przed przemocą i nadużyciami w domu.

Według oceny UN Women około 2,6 miliona dziewcząt jest również pozbawionych dostępu do edukacji na poziomie średnim. Agencja ostrzegła, że może to doprowadzić do wzrostu liczby małżeństw dzieci i śmiertelności matek. Specjalna przedstawicielka UN Women w Afganistanie Susan Ferguson wezwała międzynarodowych darczyńców, aby nie ograniczali, lecz zwiększyli wsparcie dla afgańskich kobiet i dziewcząt.

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