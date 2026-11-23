Od początku 2026 roku w Afganistanie w wyniku eksplozji min i niewybuchów zginęło co najmniej 257 osób, a kolejne 87 zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na TOLOnews, które przytoczyło dane Afgańskiego Krajowego Urzędu Zarządzania Kryzysowego.

Większość ofiar stanowią dzieci

Według tych danych wśród zabitych było 189 dzieci, a kolejne 73 dzieci odniosły obrażenia. Rzecznik urzędu Jusuf Hammad oświadczył, że w tym roku w kraju zginęły lub zostały ranne łącznie 344 osoby, a większość poszkodowanych stanowią dzieci.

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Ostatni incydent miał miejsce w niedzielę wieczorem w dystrykcie Shirin Tagab w północnej prowincji Faryab, gdzie zdetonował niewybuch. Jak podała agencja Xinhua, powołując się na rzecznika prowincjonalnej policji Abdullaha Muradiego, kobieta i dziecko doznały ciężkich obrażeń i zmarły podczas transportu do szpitala.

Terytoria zanieczyszczone materiałami wybuchowymi

TOLOnews podało, że ponad 900 kilometrów kwadratowych terytorium Afganistanu pozostaje zanieczyszczonych minami i wybuchowymi pozostałościami wojennymi. Według urzędu prowincja Sar-e Pol stała się drugą w kraju po Bamjanie, która została całkowicie oczyszczona z takich pozostałości.

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