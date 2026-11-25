W Afganistanie kobiety coraz częściej nie mogą otrzymać niezbędnej pomocy medycznej z powodu ograniczeń wprowadzonych przez talibów oraz cięć międzynarodowego finansowania programów humanitarnych. W wielu częściach kraju lekarzom mężczyznom nie wolno już leczyć kobiet — informuje Deutsche Welle.

Publikacja przytacza przypadek mieszkanki prowincji Kunar, która doświadczyła kilku poronień, nie mając dostępu do opieki medycznej. Szczególnie narażone są kobiety w ciąży, które pilnie potrzebują leczenia, lecz nie mogą go otrzymać z powodu ograniczeń ustanowionych przez talibów.

Ograniczenia wobec kobiet

Po powrocie do władzy w sierpniu 2021 roku talibowie wydali ponad 100 dekretów, które znacząco ograniczają życie kobiet i dziewcząt. Dziewczętom zakazano nauki w szkołach średnich, a kobietom — na uczelniach wyższych. Ich możliwości pracy poza domem również zostały znacznie ograniczone.

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Misja ONZ ds. Pomocy Afganistanowi we wrześniu 2025 roku informowała, że inspektorzy Ministerstwa Krzewienia Cnoty i Zapobiegania Występkowi zaostrzali ograniczenia dostępu kobiet do opieki medycznej, egzekwując przepisy i dekrety.

Sytuacja humanitarna

Według danych ONZ około 2,6 miliona dziewcząt w Afganistanie nie ma dostępu do edukacji średniej. ONZ Kobiety ostrzega, że może to prowadzić do wczesnych małżeństw i wzrostu śmiertelności matek.

Według szacunków ONZ w 2027 roku leczenia ostrego niedożywienia będzie potrzebować ponad 4 miliony dzieci poniżej piątego roku życia, a także około 1,27 miliona kobiet w ciąży i karmiących piersią. Specjalna przedstawicielka ONZ w Afganistanie Susan Ferguson nazwała tę sytuację najgorszym na świecie kryzysem praw kobiet. Jak powiedziała, cięcia pomocy zmuszają organizacje humanitarne do decydowania, którym kobietom i dziewczętom udzielić wsparcia, a którym go odmówić.

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